Šarec napovedal povečanje števila slovenskih vojakov na Kosovu

Šarec o konkretnih številkah za povečanje števila pripadnikov na misiji težko govori, saj je trenutno pet odstotkov pripadnikov SV že na misijah na tujem. Na Kosovu je v sklopu 46. kontingenta trenutno 91 pripadnikov SV. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da bo prisotnost okrepljena tudi s civilnimi strokovnjaki in s pripravljenostjo helikopterja SV za območje Kosova.

Na ministrstvu za obrambo so preučili možnost, kako povečati slovenske sile na Kosovu, je izjavil Šarec. Dodal je, da je slovenski prispevek na Kosovu zelo cenjen, prednost SV je namreč razumevanje obeh narodov in dobro poznavanje situacije.

Načelnik generalštaba SV Robert Glavaš je ocenil, da je situacija na Kosovu stabilna, a krhka, temu primerna je tudi uradna varnostna ocena, ki je ocenjena s srednjo stopnjo. "Po pogovoru s poveljnikom in določenimi pripadniki kontingenta ocenjujem, da svoje delo opravljajo strokovno in na visokem nivoju. Danes smo to slišali tudi od poveljnik Kforja," je povzel. Po Glavaševih besedah lokalno prebivalstvo v pripadnikih SV prepoznava posameznike, s katerimi se je moč pogovarjati, kar je za Slovenijo velik plus.

"Ni skrivnost, da ima Rusija interese na Zahodnem Balkanu in zagotovo izkoristi vsak vakuum, ki nastane v odsotnosti Evrope in zveze Nato," je dejal Šarec. Prisotnost na tem območju je zato strateški interes Slovenije, ne samo da bi ohranili mir in stabilnost, ampak da bodo te države končno tudi napredovale.

Kasneje je Šarec nagovoril še pripadnike SV in se jim zahvalil za trud in delo tudi med prazniki, ki jih bodo preživeli na Kosovu, v službi domovine, stran od domačih, kar zahteva veliko mero odrekanj.