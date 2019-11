Šarec ne bo sklical seje Sveta za nacionalno varnost

Kot je uvodoma pojasnil Šarec: ''Iskreno verjamem v vaš najboljši namen in zato jemljem posredovani predlog kot vaš prispevek k urejanju razmer. Vendar je nemogoče spregledati dejstvo, da je čas za kaj takega mimo. Vprašanja in dileme v zvezi s tem so se preselila na pristojne organe, bodisi na Inšpektorat za javni sektor, ki preverja zaposlitve, bodisi na policijo in tožilstvo, ki bosta obravnavali morebitno izdajo tajnih podatkov.''

Šarec v odgovoru Pahorju nadaljuje: ''Dejstvo je, da še zdaleč ne gre za izredne razmere in vojno med komer koli, kot se skuša prikazati v javnosti. Gre zgolj za vprašanje pristojnosti posameznih organov. Sam seveda zaupam strokovnim organom in oni so tisti, ki so zdaj dobili materijo v reševanje. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb je politični nadzorni organ in ne civilni, kot se rado poudarja. Civilni nadzor vrši civilina družba, javnost, in ne politika.''

Kot je zapisal, je odgovoril po tehtnem, nekajdnevnem razmisleku. Pahorja je zaprosil za razumevanje njegove odločitve, in sicer, ’’da počakamo na ugotovitve ustreznih organov, saj je bilo škodovanje interesom Slovenije in politizacije v preteklosti veliko in preveč. Seja razširjene sestave SNAV v tem trenutku, ko je veliko takšnih in drugačnih manipulacij in obtoževanj, ne bi bila smiselna, saj bi utegnila spolitizirati še to posvetovalno telo vlade.’’