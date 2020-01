Šarec: Ne bom točil solz, če bo SMC bolj dišala desna vlada

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je v pogovoru za tednik Mladinaponovil prepričanje, da do padca vlade ni prišlo zaradi LMŠ, pač pa zaradi premočnih razhajanj med koalicijskimi partnerji. Znova se je obregnil predvsem ob ravnanje SAB v primeru menjav ministrov za kohezijo in v primeru dopolnil k proračunskim dokumentom.

Ob vprašanju o povodih za odstop prejšnjega kohezijskega ministra Iztoka Puriča oz. o konfliktu med Puričem in predsednico SAB Alenko Bratušek je Šarec spomnil na imenovanje Janeza Lenarčiča za evropskega komisarja. Kot je dejal, mu je Bratuškova pred tem rekla, da se bosta njihova ministra pri glasovanju vzdržala, nazadnje pa sta Lenarčiča podprla.

"In ker sta me tedaj oba ministra iz kvote SAB podprla, sem jima zelo hvaležen, hkrati pa se zavedam, da je to lahko povzročilo nov konflikt v stranki," je poudaril. Je pa prepričan, da je kljub temu ravnal prav.

'Levica ni mogla razumeti, da nas je v vladi pet'

Šarec izjemno spoštuje Levico in njenega koordinatorja Luko Mesca."Ampak tudi Levica ni mogla razumeti, da nas je v vladi pet in da ne živimo portugalskega scenarija, kjer je ena stranka v vladi in sodeluje z drugo zunaj nje," je povedal. Da dela v koaliciji ni mogoče nadaljevati, je med drugim ocenil v primeru, ko je Levica usklajeno s SDS glasovala proti imenovanju kohezijske ministrice Angelike Mlinar in ob še nekaterih podobnih glasovanjih.