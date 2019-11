Šarec: Ne zapušča vlada Levice, prej obratno

Namen ukinitve tega zavarovanja je namreč po njegovih besedah solidarnostno plačevanje prispevka, kar je treba urediti s prenosom dopolnilnega zavarovanja v obvezno. To predlog Levice ureja, "koalicija pa bi s svojimi dopolnili predlog povozila in ohranila enak prispevek za vse ne glede na dohodek". V Levici tako ugotavljajo, da je koalicija pokazala svoje nestrinjanje s predlogom Levice, za katerega pa so po mnenju Mesca imeli več kot dovolj časa za usklajevanje.

Dodal je, da bi si želeli sodelovanja z vlado, a je "problem, da nas je vlada že nekaj mesecev ignorirala".Spomnil je na njihov semafor sprejemanja ukrepov in usodo predlogov ter dejal, da so slednji popolnoma razvodeneli ali pa jih je vlada povozila.

Sporazum, ki so ga sklenili z vlado, tako po besedah Mesca za Levico ni več zavezujoč in so odslej v polni opoziciji. Mesec je ob tem zatrdil, da s tem ne rušijo vlade Marjana Šarca , s katero so spomladi sklenili sporazum o sodelovanju za letos. "Mi le ugotavljamo, da je vlada odstopila od dogovora, ki ga je sklenila z Levico, kar na vseh naštetih primerih drži," je poudaril.

Po njegovih besedah je tako danes padla še zadnja domina in je vlada dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Poleg tega je izpostavil še spremembe dohodninske lestvice, ukinitev dodatka za delovno aktivnost ter po njihovem mnenju nesocialni ter nerazvojni proračun. Na te projekte so bili vezani pogoji organov stranke za nadaljnje sodelovanje z vlado, a jih koalicija ni izpolnila.

"Več kot dva meseca so imeli na voljo, da bi se z nami uskladili, a so danes neusklajeno, ob začetku obravnave predloga na odboru za zdravstvo s polurno prekinitvijo prinesli dopolnila, o katerih smo prvič slišali. Tudi po ugotovitvah zakonodajno-pravne službe spreminjajo zakon do te mere, da gre dejansko za drug zakon,"je opozoril Mesec.

Znova je obžaloval politiko ultimatov oziroma vsakokratnega zaostrovanja, saj ocenjuje, da se da v tišini in v nekem normalnem dialogu veliko narediti.

"Je pa res, da bi od Levice tudi pričakoval nekaj več potrpežljivosti, kajti veliko projektov smo izvedli skupaj in tudi ti projekti, ki se že izvajajo, so tudi v sodelovanju z Levico. Niso pa vsi njihovi projekti izvedljivi na ta način, kot si oni zamišljajo," je povedal.

Poudaril je, da je LMŠ kot sredinska stranka pripravljena na kompromise in jih tudi sprejemajo. "Politika je pač kompromis, zlasti v demokraciji in zlasti pri manjšinski vladi," je dodal in spomnil, da ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že pretekle večinske vlade z manj partnerji niso bile sposobne izpeljati. "Potem si ne smemo nič očitati, če tej manjšinski vladi to ne bo uspelo," je dejal. Obenem pa je poudaril, da ne obupuje, in ponovil, da lahko zakonodajo sprejmejo le, če bodo vsi vložili napor v iskanje kompromisa. "Če tega kompromisa ne bo, pač ne."

Glede nadaljnjega delovanja manjšinske vlade, ki ostaja brez formalizirane podpore Levice, je dejal, da morajo tako ali tako iskati podporo zunaj koalicije za vsak projekt oz. za vsak zakon, ki ga sprejemajo. Ob tem bi se mu zdelo nenavadno, da Levica ne bi tudi v prihodnje podprla vladnih zakonov, s katerimi se bo strinjala.

Golubović: Koalicija bo še vedno stabilno delovala

Odločitev o koncu sodelovanja s koalicijo pa obžaluje vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. "Prepričan sem, da ko bomo prespali, bomo vsi videli, kako pomembno je sodelovanje," je dejal Golubović, ki verjame, da bodo na nekaterih projektih z Levico sodelovali še naprej. Upa, da tudi pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zaradi odločitve Levice, da bo polnopravna opozicijska stranka, se po njegovem mnenju ne bo veliko spremenilo."Vlada bo še vedno stabilna in tudi koalicija bo stabilno delovala," je zagotovil.

Na vprašanje, ali gre za začetek konca koalicije, pa je odgovoril, da je to začetek še večjega sodelovanja. Kot je poudaril, je bila LMŠ kot vodilna stranka v manjšinski vladi že sedaj zavezana k sodelovanju z vsemi. To po njegovih navedbah tudi krepi parlament in parlamentarno demokracijo, saj bodo zakoni in različne rešitve vedno sprejeti v nekem konsenzu in ne bo sprejeto le tisto, kar predlaga vlada. Koalicija in vlada pa bosta še naprej imeli prizvok leve sredine kot ob nastopu mandata, je prepričan Golubović.

Vodjo poslancev LMŠ tako žalosti, da je bila seja parlamentarnega odbora za zdravstvo danes prekinjena."Danes je imela ta koalicija skupaj z Levico – resnično iskreno to mislim – priložnost, da se po 16 letih ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na žalost je predsednik odbora za zdravstvo, ki prihaja iz vrst Levice, sejo prekinil in kdaj bo nadaljevanje, ne vem," je dejal Golubović.

Pojasnil je, da v koaliciji nikakor niso mogli podpreti koncepta zbiranja financ ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga je predlagala Levica. Predlog zakona o socialnih prispevkih bi zato koalicija v vsakem primeru zavrnila. Pri predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa so v LMŠ zadnje dni razmišljali, kako ga lahko nadgradijo na način, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje in obenem tudi najde vir v obliki obveznega pavšalnega prispevka, ki so ga predlagali s svojim zakonom.

Temu primerno so prilagajali dopolnila, ki so jih danes dokončno uskladili tudi s pravniki ministrstva za zdravje in jih predstavili koalicijskim partnerjem, ki so se s tem strinjali, je povedal Golubović. Želi si, da bi o tem z Levico nadaljevali pogovore. Kako bodo nadomestili ta vir, pa se lahko pogovarjajo celo leto, ker oba predloga predvidevata, da bo zakon stopil v veljavo 1. januarja 2021.

Bratuškova ocenila, da Levica nikoli ni bila hudo konstruktivna

Obžalovanje glede odločitve Levice, ki ugotavlja, da sporazum zanjo ni več obvezujoč, je danes izrazil tudi prvak DeSUS Karl Erjavec."Politika je vedno kompromis in nikoli nobena stranka, če gre za koalicijske vlade, ne more doseči vsega, kar si je zastavila v programu,"je navedel Erjavec in dodal, da je to možno le, če ima stranka sama 46 glasov v DZ.

Ob tem Erjavec pričakuje, da bo Levica, ki je odslej v polni opoziciji, podprla amandma glede enoodstotnega izrednega usklajevanja pokojnin ob pogoju 2,5-odstotne gospodarske rasti. Dodal je še ugotovitev, da bo morala vlada podporo za proračun za leto 2020 poiskati tudi v strankah opozicije.