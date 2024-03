Šarec: Nimam službene kartice, na Morsu ne kupujemo maseratijev

Poslanec SDS Anton Šturbej je od vlade zahteval podatke o stroških plačil službenih kartic, ki jih uporabljajo ministri, državni sekretarji in drugi javni uslužbenci. Po podatkih je največji porabnik Mors, sledita ministrstvo za notranje zadeve in zunanje ministrstvo.

Marjan Šarec se je službeni kartici odpovedal že pred časom. Kot je decembra 2023 poročal portal preiskovalno.si, ne Šarec ne njegova državna sekretarja nimajo kartice, v njegovem kabinetu pa ima kartico zgolj svetovalka Nika Vrhovnik. Portal je poročal, da je od izdaje v letu 2022 do oktobra 2023 poraba znašala 3082,68 evra, plačane pa so bile nočitve na službenih poteh v tujino.

Šarec je v odzivu na nedavne obtožbe o tem, da je porabil 677.000 evrov, pojasnil, da gre za porabo vseh, ki imajo službene kartice, največji porabniki pa da so piloti, ki v tujini s karticami plačujejo letalsko gorivo, in zaposleni, ki so napoteni na delo v tujino za daljše obdobje, kot so obrambni diplomatski predstavniki v tujini.

Službeno kartico na ministrstvu za obrambo ima trenutno vključno s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje 158 zaposlenih, je zapisal minister. "Ministrstvo za obrambo ima zelo veliko predstavnikov, ki delujejo kot vojaški predstavniki na diplomatskih predstavništvih v tujini in tudi v kar nekaj mednarodnih organizacijah. Poleg tega Slovenska vojska deluje na številnih mednarodnih operacijah in misijah, kjer upravičenci poslovne kartice za plačilo različnih storitev uporabljajo službene kartice. Enako velja tudi za predstavnike Uprave RS za zaščito in reševanje, ko svoje naloge opravljajo v tujini, tudi stroške logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujini."

Šarec stranki SDS in njenemu predsedniku sporoča, da ne kupujejo maseratijev. "Vemo, kdo vozi maseratija, eden izmed vaših svetovalcev. Razumem, da ste morali privabljati ljudi na shod. Protestirajte, nihče vam ne brani. Da pa z lažjo vabite in kurite ljudi, je pa ... ja, pač vam podobno."

Kot pojasnjujejo na Morsu, so upravičenci za pridobitev poslovne kartice skladno s pravilnikom zaposleni na ministrstvu glede na njihov položaj, zaposleni, ki so napoteni na delo v tujino – obrambni diplomatski predstavniki ter obrambni in vojaški predstavniki v mednarodnih strukturah –, in zaposleni, katerih redno delo zahteva pogosta službena potovanja v tujino.

Na ministrstvu dodatno navajajo, da se s poslovno kartico plačujejo stroški službenega potovanja v tujini, kot so prevozni stroški, nočnine in hotelske takse, uporaba komunikacijskih povezav, stroški za gorivo službenih vozil in plovil, če plačilo s poslovno kartico, ki je povezano s prevoznim sredstvom, ni mogoče, stroški, ki jih ima voznik s službenim prevoznim sredstvom na službenem potovanju v tujini zaradi okvare, takse oziroma drugi posebni stroški posadk, ki so na službeni poti povezani z zračnimi in vodnimi plovili, vendar le, če plačilo s poslovno kartico, ki se glasi na prevozno sredstvo, ni mogoče, stroški za reprezentanco, in sicer po predhodni odobritvi, stroški za strokovno literaturo in kotizacijo za izobraževanje, in sicer po predhodni odobritvi, ter drugi manjši stroški za material in storitve, ki so nujno potrebni za zagotavljanje logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujini, ter posamezni stroški, ki jih lahko plačujejo imetniki poslovnih kartic, ki nastanejo pri opravljanju njihovega dela v tujini.