Šarec o izjavi Hojsa: Če bi imeli resne namene, bi odstopili včeraj

Odmeva izjava notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je v pogovoru za našo novo nedeljsko pogovorno oddajo Ena na ena na POP TV povedal, da je možnost predčasnih volitev povsem upravičena ter da se s predsednikom vlade Janezom Janšo o tem v zadnjih tednih veliko pogovarjajo. Prvak LMŠ je prepričan, da gre za preusmerjanje pozornosti, saj bi, 'če bi imeli resne namene, odstopili že včeraj.' Luka Mesec pravi, da Hojsu tokrat verjame, v SD pa bodo to verjeli šele, ko Janez Janša odstopi.

Aleš Hojs je danes povedal, da je po njegovih besedah možnost predčasnih volitev povsem upravičena. "Prepričan sem, da je popolnoma vseeno, ali so predčasne volitve mesec ali dva prej ali pa pridemo do rednih volitev, praktično smo v zaključku našega mandata," je med drugim povedal v oddaji Ena na ena.

Na odgovore ostalih koalicijskih in opozicijskih strank še čakamo.

Hojs je še razkril, da se z Janšo o tem v zadnjih tednih veliko pogovarjajo. "Ne zgolj vodstvo stranke, ampak tudi na izvršilnem odboru, tudi po regijah. Moram reči, da so mnenja za zdaj še deljena. Ob tem, da so bila ob začetku tega leta absolutno drugačna, da je treba vztrajati do konca. Bomo pa tudi spremljali odziv javnosti. Vsak pameten politik spremlja mnenje ljudi na terenu, oni so tisti, ki ocenjujejo naše delo najbolj realno, ne neke fejk hiše, ki merijo javno mnenje. Če bodo ljudje ocenili, da je bolj primerno, da odidemo prej na volitve, bomo takim predlogom in mnenjem gotovo sledili," je še dodal. Šarec: Predčasne volitve edina rešitev za umiritev stanja v državi

Na izjavo ministra Hojsa o predčasnih volitvah se je za 24UR že odzval Marjan Šarec. To je bolj preusmerjanje pozornosti, je prepričan prvak LMŠ. "Če bi včeraj odstopili, bi bilo prepozno. Če bi imeli resne namere, bi že včeraj odstopili in sprožili volitve. To je namreč edina rešitev za umiritev stanja v državi."

icon-expand Marjan Šarec: To je edina rešitev za umiritev stanja v državi FOTO: Damjan Žibert

Na vprašanje, ali so pripravljeni na predčasne volitve, odgovarja, da se vse stranke pripravljajo na volitve: "Dejstvo je, da so blizu tudi redne volitve. Če bi želeli skrajšati to agonijo za mesec ali dva, potem naj vlada odstopi, druge rešitve ni več. Mi smo želeli na volitve že dve leti nazaj, pa so žal nekateri opurtunisti pomagali pripraviti to vlado, in če bi ta vlada odstopila včeraj, bi bilo prepozno," je še dodal Šarec. Nemec: Verjeli bomo šele, ko bo Janez Janša odstopil

icon-expand Matjaž Nemec FOTO: SD

"V SD bomo Janezu Janši, da so predčasne volitve možne, verjeli šele, ko bo odstopil. V družbi se čuti nezadovoljstvo, če bi bil na oblasti kdo drug, bi že zdavnaj odstopil, a Janez Janša tega vtisa ne daje. Če se bo to zgodilo, se to vsekakor ne bo zgodilo prezgodaj, kvečjemu prepozno," je v odzivu dejal Matjaž Nemec iz SD. Dodal je, da bo "Janez Janša seveda sam izbral termin predčasnih volitev, če bo od njih prišlo. Ne bi nas presenetilo, če bi Janez Janša izbral termin, ki bo morebiti sredi hudega mraza. Ampak prepričan sem, da to ne bo odvrnilo ljudi od udeležbe na volitvah. V naši družbi se namreč zdaj čuti mobilizacijo in željo, da bi ljudje prenehali s prakso Janeza Janše in omogočili novo stabilnejšo vlado." SD je z zavezništvom po njegovih besedah pripravljen na volitve. Mesec: Nihče več ne more zanikati, da vlada te krize ne obvladuje več Odzval se je tudi Luka Mesec iz Levice, ki je za 24UR povedal, da ministru Hojsu ne verjame pogosto, a tokrat mu: "Nihče več ne mora zanikati, da je stanje v Sloveniji iztirilo, da vlada te krize ne obvladuje več oziroma jo samo podžiga, tako da pozdravljamo čimprejšnje predčasne volitve, ker te so pogoj, da se sploh začne umirjati stanje v državi in da gremo naprej."

icon-expand "Nihče več ne mora zanikati, da je stanje v Sloveniji iztirilo.'' FOTO: Damjan Žibert