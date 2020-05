Šarec o Janševi ponudbi: Obtožil me je za smrti zaradi neukrepanja, zdaj bi sodeloval

Vladna koalicija je včeraj strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije. Kot je povedal premier Janeza Janša, gre za neke vrste obnovitev oziroma vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata 2004-2008.

Na to potezo se je zdaj odzval tudi predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec, ki je tvitnil: "Enkrat si bom vzel čas in zbral vse tvite stranke SDS in njihovih tviterašev, ki so bili namenjeni strankam opozicije in meni osebno. Potem jih bom vprašal, na kakšni podlagi pošiljajo sporazum o sodelovanju." Dodal je, da ga je Janša "obtožil za smrti zaradi neukrepanja, zdaj bi sodeloval".

Janša: Potrebujemo širše sodelovanje

"Predlagamo enak pristop, torej možnost opozicijskih strank, da sodelujejo pri pripravi ključnih zakonskih projektov, ki jih bo treba sprejemati, ne da gredo v koalicijo ali prevzamejo odgovornost," je v intervjuju za Televizijo Slovenija dejal Janša. Ugotavlja namreč, da zaradi izzivov, ki čakajo državo, "potrebujemo širše sodelovanje". Da smo na ta način v mandatu 2004-2008 uskladili 52 sistemskih zakonov, je še dodal.

V sporazumu, ki ga je Janša objavil na Twitterju, bi vse stranke in poslanca manjšin ugotovili, da Slovenijo po spopadu z epidemijo novega koronavirusa čaka pomembno obdobje gospodarskega okrevanja, ko je nujno sprejemati nekatere sistemske reforme, ki so potrebne za napredek. Pri tem bi izrazil voljo in namero, da omenjene naloge in cilje oblikujejo skupaj, ne glede na to ali so posamezne stranke podpisnice v koaliciji ali opoziciji.

S sporazumom bi stranke dogovorile tudi pravila sodelovanja, pri čemer sporazum določa, da nobene od podpisnic ne zavezuje k vnaprejšnjemu soglasju k posameznim zakonom, prav tako v ničemer ne vpliva na ustaljene postopke delovanja opozicije. Podpisnice bi določile tudi konkreten, terminsko določen program aktivnosti.

Podpisnice bi ustanovile tudi t. i. partnerski svet, kot posvetovalni organ, v kateri sodelujejo predstavniki vseh.

Odziv opozicije hladen, le Jelinčič za podpis sporazuma

Koordinator Levice Luka Mesec je v sinočnjem pogovoru z opozicijo na Televiziji Slovenija povedal, da so predlog sporazuma prejeli, a v stranki ocenjujejo, da "ne potrebujemo sporazuma z vlado, ampak alternativo oblasti in na tem bomo delali".

V SAB po besedah predsednice Alenke Bratušek sporazuma še niso videli, že zdaj pa vladi vrača žogico: "Vložili smo že kar nekaj predlogov. Naj jih podprejo, pa se lahko pogovarjamo."

V SNS pa bodo po besedah predsednikaZmaga Jelinčiča sporazum podpisali. "Državi je namreč treba pomagati, ne pa zavirati in metati pesek pod kolesa," je pojasnil odločitev.