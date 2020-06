Šarec o Janševi vladi: Ideološka, neoperativna in nepoštena

Kmalu bodo minili trije meseci, odkar je zaprisegla vlada Janeza Janše . Njegov predhodnik na tem mestu Marjan Šarec je danes v izjavi medijem dejal, da je prvi mesec vlade minil v konstruktivnem vzdušju z opozicijo glede na to, da je bila razglašena epidemija in je bilo treba strniti vrste. " Ko smo videli, da vlada sama generira raznorazne prakse, ki ne sodijo v reševanje epidemije, je opozicija postala aktivna, " je dejal.

Za četrtkovo interpelacijo proti ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku se bo po Šarčevi oceni pokazalo, da je upravičena, saj so se nabave medicinske opreme v času epidemije covida-19 izvajale "mimo vseh norm in pričakovanj" ter da je vlada zavajala, da opreme ni. Šarec meni, da Počivalšek ni sam dal pobude za takšne nabave, ampak je to prišlo z vrha. "Ne smemo se slepiti, da je samo Počivalšek kriv, je pa dejansko odgovoren," je dejal.

Vseeno pa pričakuje, da bo koalicija pri glasovanju strnila vrste in Počivalšku omogočila nadaljnje ministrovanje. "Je pa vprašanje pri teh partnerjih, ali se zavedajo svoje vloge v tej vladi, in naj se vprašajo, ali je to res neideološka, operativna in poštena vlada. Na vsa tri vprašanja je odgovor seveda ne," je dejal. Pri tem je opozoril na vladni Twitter profil, ki da je samo ena od stvari, ki jo je ugrabila SDS.