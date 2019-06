Šarec o madžarski provokaciji: Je nož v srce Slovenije

"Vprašanje madžarskih in italijanskih zemljevidov ter predlogov za popise Slovencev je predvsem vprašanje za tisti del slovenske politike, ki je hitela sprejemati Tajanijevo ’opravičilo’. Moje stališče je jasno. To ni ne evropsko, ne miroljubno. Je nož v srce Slovenije," je zapisal predsednik vlade na družbenem omrežju Twitter.

Na objavo zemljevida velike Madžarske so se odzvali tudi na ministrstvu za zunanje zadeve. Ministrstvo "obsoja izbor zgodovinske slike, ki ne spodbuja k krepitvi vrednot, na katerih je zrasla Evropska unija. EU je nastala na preseganju sovražnosti med narodi in tragičnih bremen preteklosti", so zapisali na Twitterju.

Tako se je odzval na objavo zemljevida velike Madžarske, ki ga je madžarska uradna komunikacijska pisarna objavila ob prazniku nacionalne povezanosti, s katerim se spominjajo podpisa trianonske pogodbe, na profilu na Twitterju About Hungary. "Dve tretjini ozemlja sta nam bili odvzeti," so pripisali ob tem.

"Kot predsednik republike sem si in si bom prizadeval, da bi še zlasti v odnosih med sosednjimi narodi in državami prevladalo medsebojno spoštovanje, sodelovanje in razumevanje v prid miru in blaginje," je še izpostavil.

Kot so sporočili iz njegovega urada, je po predsednikovih besedah "razumljivo in prav, da objava zemljevidov, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, naleti na zaskrbljenost in zavračanje demokratične javnosti in politike". "Prav zaradi takih poskusov si moramo še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov kot med njimi," je poudaril Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je v odzivu na objavo zemljevida velike Madžarske in iredentističnega zemljevida Italije danes poudaril, da si je treba zaradi takšnih potez še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov kot med njimi.

S trianonsko mirovno pogodbo, podpisano 4. junija 1920 v Versaillesu, je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja. Z njo so največ ozemlja po razpadu Avstro-Ogrske pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Med drugim se je Prekmurje po pogodbi združilo z matično domovino.

Tržaški občinski svetnik Lorenzo Giorgi iz vrst desnosredinske stranke Naprej Italija pa je ob dnevu republike, ki ga v Italiji obeležujejo 2. junija, na Facebooku delil zemljevid iredentističnega gibanja, zraven pa pripisal Naša Italija. Na zemljevidu so v italijanska ozemlja vključeni tudi del Slovenije, Istra, Dalmacija, Korzika, del Provanse in švicarski kanton Ticino. Gre za ozemlja, ki jih je Italija nekoč imela za svoja.

V SDS objave zemljevida ne bodo komentirali

Da se mora slovenska politika odločno odzvati in tovrstne težnje zavrniti, pa so se na madžarsko provokacijo odzvali v poslanskih skupinah SD, SAB, Levici in NSi. Iz SDS pa so sporočili, da objave zemljevida velike Madžarske ne bodo komentirali.

V času, ko bi se morala Evropa združevati, ko smo mislili, da so ozemeljske težnje že davna zgodovina, se mora Slovenija odločno odzvati, je ocenil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. "Treba se je jasno odzvati na slovenskem in evropskem parketu ter dati jasno sporočilo slovenski manjšini, da bo Slovenija z vsemi legitimnimi sredstvi stala za njimi," poudarja Han.

Po njegovem gre sicer tako v Italiji kot kot na Madžarskem za nevaren način razmišljanja skrajno desnih strank, zato v Sloveniji ne smemo samo zamahniti z roko, češ da gre za provokacijo.

Država bi morala vzpostaviti jasno in odločno držo, ko se velike sile okrog nas odločajo, da bi morda imele apetite po ozemlju, ki je slovensko, je poudaril tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Po njegovem bi bili potrebni bolj odločni koraki s strani zunanjega ministra Mira Cerarja, ki da je že večkrat v tem mandatu pokazal, da ni kos hitrim in odločnim reakcijam.

Ko pristajamo na to, da je svoboda govora bolj pomembna od obsojanja sovražnih idej, smo na spolzkem terenu, opozarja Vatovec. Po njegovem je potrebna sprememba miselnosti v slovenski politiki - ta premik pa se bo po njegovem zgodil, ko se bo zunanja politika odločila, da se bo odzvala na vsako tako provokacijo, ki se kar nabirajo, in ne bo molčala, ko nas pridejo žalit tuji diplomati.

Težnje sosednjih držav po slovenskem ozemlju so nedopustne tudi po prepričanju poslanca NSi Jerneja Vrtovca, slovenska politika pa mora odločno reagirati in poslati ostre protestne note proti odločitvam ene in druge države. Meni, da pri teh potezah ne gre več samo za provokacijo, temveč "za sistem, za načrt, morda ustrahovanje". Če se slovenska politika ne bo odločno odzvala, se bo to še naprej dogajalo, kar ni prav.

Šarec komentiral tudi potezo tržaškega svetnika Giorgija

"Stališča v smeri zgodovinskega revizionizma so v nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, tovrstna dejanja pa ne prispevajo k dobrososedskim odnosom in sožitju med narodoma," pa se je na potezo tržaškega svetnika, ki prihaja iz vrst desnosredinske stranke Naprej Italija, ta teden odzvalo slovensko zunanje ministrstvo.Dodali so, da Slovenija zavrača in obsoja ozemeljske zahteve, izražene v objavi, ter da pričakujejo, da bodo politični predstavniki sosednje Italije ravnali v skladu s skupnimi evropskimi vrednostami in vladavino prava.

Do nove italijanske provokacije je prišlo zgolj tri mesece po tem, ko je slovensko in hrvaško politiko ter javnost s podobnimi izjavami razburil že predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je februarja v Bazovici dejal, "naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". Tajani je sicer član iste stranke kot tržaški svetnik Lorenzo Giorgi.