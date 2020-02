Šarec o nadzoru na NPU: Zlorabljen je bil Knovs in nihče drug

Na včerajšnji nadzor Knovsa na Nacionalnem preiskovalnem uradu se je odzval tudi premier v odhajanju Marjan Šarec, ki je med drugim zapisal, da gre pri tem "pravzaprav za zlorabo Knovsa in nikogar drugega". Član komisije in SDS Žan Mahnič pa je Tatjano Bobnar pozval, naj zapiše njegovo celotno izjavo, v kateri jo je pozval, naj pomisli na svojo prihodnost.

Žan Mahnič in Marjan Šarec v DZ FOTO: Bobo

Na Facebooku se je poleg Črnčeca, ki je objavil dolg zapis, v katerem je bil oster do Janeza Janšein SDS, odzval tudi Šarec, ki je dejal, da je bil pri včerajšnjem nadzoru pravzaprav zlorabljen Knovs in nihče drug. "Neodvisne institucije preiskujejo madžarske denarce, ki pritekajo vemo kam, in zato je treba preusmeriti pozornost," premier v odhajanju razlaga dogajanje. Na koncu zapisa je dodal, da potrebe, da bi prisluškoval komurkoli od predsednikov strank, ni, ker vse izve iz medijev. "Bi bilo škoda časa in denarja,"je zaključil.

