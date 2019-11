Dva meseca po odhodu kohezijskega ministra: 'Vse bo pravočasno in tako, kot mora biti'

Državni zbor je začel novembrsko zasedanje, premier Marjan Šarec pa je odgovarjal na vprašanja o črpanju evropskih sredstev, vardi na obmejnem območju, stanovanjski politiki in priseljevanju. "Novega ministra bom predlagal, ko mi bo stranka SAB, iz katere kvote je, sporočila ime," je dejal o iskanju novega kohezijskega ministra.

Izvajanje projektov in programov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, je v polnem teku, je danes v DZ na podobno poslansko vprašanje kot pred mesecem dni ponovil premier Marjan Šarec. "Novega ministra bom predlagal, ko mi bo stranka SAB, iz katere kvote je, sporočila ime. Nič ne skrbite, vse bo pravočasno in tako, kot mora biti", je zagotovil. Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je namreč danes opozorila, da je minilo že dva meseca, odkar je s položaja ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odstopilIztok Purič: "Očitno se ne zavedate, kako pomemben je ta resor."Podobno kot poslanec NSi Jožef Horvat pred mesecem dni je izpostavila, da Slovenija evropska sredstva črpa slabo.

Današnji začetek redne seje je namenjen poslanskim vprašanjem. Premier Marjan Šarec je odgovarjal na vprašanja o črpanju evropskih sredstev, vardi na obmejnem območju, stanovanjski politiki in priseljevanju. FOTO: Bobo

A Šarec je povzel, da so bile na tem področju težave z informacijsko tehnologijo, ki ne ogrožajo več izvajanja kohezijske politike v državi."Kohezijska politika je ena od prioritet, dobro se zavedamo, da je ta denar še kako pomemben," je dejal. S Puričevim odstopom se ni spremenilo nič."Ministrstvo dela naprej in ga začasno vodi predsednica SAB Alenka Bratušek, tako da to zagotovo ni brez vodenja. Projekti tečejo in verjamem, da bomo tu napravili še večji napredek," je menil. Kot je povzel, so reševali 11 projektov iz prejšnje perspektive, do danes smo v Bruslju upravičili porabo 848,3 milijona evrov sredstev, torej 27,6 odstotka vsega, kar je Sloveniji na voljo, konec lanskega leta smo bili na 24,2 odstotka. Izvajanje projektov in programov je po njegovih vnovičnih zagotovilih v polnem teku. "Trenutno se izvaja 4624 programov, za 2,54 milijarde evrov je bilo odločitev o finančni podpori, kar predstavlja 83 odstotkov razpoložljivih sredstev,"je dodal.

FOTO: Bobo

'Spremembe zakonodaje za pregon t. i. vard je mogoče sprejeti v nakrajšem možnem času' Poslanca SD Predraga Bakovića je v poslanskem vprašanju premierju zanimalo, katere ukrepe načrtuje država, da prepreči delovanje vard oziroma paravojaških formacij, kot jih je imenoval, da ne bi te med prebivalci sejale vznemirjanja in občutke ogrožanja. V odgovoru poslancu je Šarec spomnil, da je Svet za nacionalno varnost na nedavni seji ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve naložil, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali ob aktivnostih skupin, kot je denimo Štajerska varda. Svet namreč ocenjuje, da njihove aktivnosti predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj. Šarcu se zdi ključno, da do sprememb zakonodaje pride, saj da takšno ravnanje posameznih skupin "ne vodi nikamor". "Naša naloga je, da spremenimo zakonodajo tako, da bo omogočala učinkovit pregon teh skupin, da se bodo lahko policisti posvetili varovanju meje, ne pa spremljanju nekih vikend tabornikov," je dejal. Policija po njegovih besedah omenjene skupine sicer ves čas spremlja, a lahko pri tem ukrepa le toliko, kolikor ji dovoljuje zakonodaja. "Vedno vemo, kje so in kaj delajo, a dokler ne naredijo prekrška, ki bi bil opredeljen v zakonodaji, jih ni mogoče oglobiti," je dejal. 'Ni res, da se na področju stanovanjske politike nič ne premika' Pri stanovanjski politiki se je v zadnjih 30 letih res naredilo premalo, se je premier danes v DZ strinjal s poslancem Francem Trčkom(Levica), ni pa res, mu je odvrnil, da se nič ne premika. Med drugim je navedel gradnjo 3000 novih javnih stanovanj in vzpostavitev javne najemniške službe za aktivacijo zasebnih stanovanj. Država v 30 letih ni imela resne stanovanjske politike, to je strokovno stališče večine ljudi, ki se s to tematiko ukvarjajo, je bil v poslanskem vprašanju ob začetku redne seje DZ kritičen poslanec, ki je spomnil na ustavno določilo, da mora država ustvarjati možnosti, da si lahko državljani pridobijo primerno stanovanje.

Premier Šarec je danes izpostavil, da Stanovanjski sklad RS trenutno gradi 1500 novih najemnih stanovanj, še 1500 pa jih načrtuje, poleg tega je z novim stanovanjskim zakonom predvidena ustanovitev javne najemniške službe. FOTO: Dreamstime

"Tega, kar je bilo v zadnjih 30 letih, ne moremo imenovati stanovanjska politika, razen če je stanovanjska politika to, da nekomu omogočaš ekstra profite s predrago gradnjo običajno slabo finaliziranih stanovanj, pogosto tudi z neplačanimi podizvajalci," je dejal Trček. "V bistvu imamo lahko nalogo: ker 30 let ni bilo nič narejenega, se moramo nekam premakniti in se začeti ukvarjati s stanovanjsko politiko. Ker si ne želim naslednjo pomlad spet gledati šotorov pred DZ, ko nas mlade generacije dejansko opozarjajo, da stanovanjske politike nimamo," je dodal.

Glede prenosa zemljišč z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na Stanovanjski sklad RS je Šarec povedal, da je poleg treh zemljišč, ki so že bila prenesena – V Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici, kjer je po trenutnih načrtih predvidenih skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš – predviden prenos še šestih zemljišč. Gre za zemljišča v Ljubljani, na Vrhniki, v Zgornjih Gameljnah in v Šmarjah pri Kopru, kjer bi lahko zraslo skupno 1160 stanovanj.

Zadnjih 30 let je bilo zagotovo storjenega premalo, sicer se ne bi o tem pogovarjali, je dejal Šarec, a poudaril, da ni res, da se nič ne premika. Pri tem je navedel, da Stanovanjski sklad RS trenutno gradi 1500 novih najemnih stanovanj, še 1500 pa jih načrtuje, poleg tega je z novim stanovanjskim zakonom predvidena ustanovitev javne najemniške službe, prek katere bi v javni najem lahko prišla prazna zasebna stanovanja. Koliko bo slednjih, bomo videli, je dejal premier in bil pri tem sicer zadržan do ocene resornega ministrstva in geodetske uprave, da bi lahko bilo teh stanovanj 20.000. Ocenil je, da bi lahko vključitev v to shemo spodbudili z davčnimi olajšavami. Iz predvidenega novega stanovanjskega zakona je premier navedel tudi zamenjavo neprofitne najemnine s stroškovno, s katero naj bi republiški in občinski stanovanjski skladi dobili dovolj denarja za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih stanovanj, ter možnost višjega zadolževanja skladov za gradnjo stanovanj. V pripravi posebni zakon o jamstveni shemi Predvidena so tudi državna jamstva za posojila za stanovanjske zadruge in tiste, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Glede tega je premier ministrstvu za finance naročil pripravo posebnega zakona o jamstveni shemi, kar da bo hkrati tudi odgovor na nedavni ukrep Banke Slovenije, ki je banke omejila pri odobravanju posojil državljanom. Trček je ocenil, da je "norost" siliti ljudi, da se zakreditirajo za 30 let za nakup predragih stanovanj, in poudaril, da bi se morale prioritete države na stanovanjskem področju odražati tudi v državnem proračunu. Priseljevanje oseb iz tretjih držav po mnenju Šarca ni posebnost zgolj Slovenije Premier Šarec je v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča (SNS) glede naraščanja priseljevanja državljanov tretjih držav v Slovenijo dejal, da tovrstno priseljevanje ni posebnost zgolj Slovenije, ampak je "enako še kje v EU".Priseljevanje je po njegovem tudi posledica pomanjkanja delovne sile na nekaterih področjih. Jelinčič je namreč v poslanskem vprašanju opozoril na veliko rast priseljevanja oseb iz tretjih držav v Slovenijo, posledično pa naraščanje nekaterih socialnih transferjev za tujce. Šarec je v odgovoru priznal, da pri pridobivanju dovoljenj za stalno in začasno prebivanje verjetno prihaja do nekaterih zlorab, a pojasnil, da se država s tem spopada že nekaj časa. Priseljevanje je po njegovih besedah tudi posledica pomanjkanja delovne sile na

Novembrsko zasedanje bo sicer predvsem v znamenju proračunskih dokumentov. Kot so predvideli, bo v torek in sredo seja potekala do 23. ure, v četrtek pa do zaključka obravnave vseh točk, za katere so skupno v treh dneh predvideli približno 47 ur. Vendar pa po navedbah predsednika DZ Dejana Židana izkušnje delovanja DZ kažejo, da je izkoriščenost najavljenih ur približno 60-odstotna.