Šarec o očitkih o domnevnem vohunjenju kriminalistov: To je en velik larifari

Ob tem je ocenil, da je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) v tem mandatu že večkrat zlorabila svoja pooblastila v politične namene. Po njegovem mnenju se je tudi tokrat pokazalo, da gre za "kvazi afero", pri kateri skušajo krivdo naprtiti Damirju Črnčecu in kabinetu predsednika vlade. Dodal je, da je po njegovem žalostno, "da je tudi kakšen predsednik kakšne stranke te koalicije, ki smo jo imeli, nasedel ali celo sam začel govoriti o tem". Na koga je s tem mislil, ni pojasnil, sta pa tako Aleksandra Pivec , predsednica DeSUS, in Zdravko Počivalšek , predsednik SMC, izrazila zaskrbljenost zaradi navedb o vohunjenju . Pivčeva je dejala, da je treba navedbe, če te držijo, preveriti in ukrepati, Počivalšek pa je dodal, da verjame, da bodo policija in ostali organi odločno ukrepali.

Ob robu izrednega vrha EU v Bruslju je premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec , dejal, da so očitki o domnevnem vohunjenju, ki naj bi ga izvajali kriminalisti, lažne novice. Dejal je, da so takšne navedbe "en velik larifari", namenjene pa temu, da bi "verjetno po mojem mnenju tudi lahko vpogledali, kako daleč je preiskava Dijane Đuđić in financiranja stranke SDS oziroma na splošno financiranja".

Šarec je v Bruslju komentiral tudi pomisleke glede domnevno nenavadne policijske kontrole sina predsednice SAB Alenke Bratušek. Očitke, da bi šlo za nenavaden nadzor, so sicer že v sredo zavrnili na policiji, tudi premier v odhajanju pa je ocenil, da v tem dogajanju "res ne moremo iskati nekih zarot". Kot je dejal, je policija nedavno ustavila tudi notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki je varovana oseba, niti ni sam vozil. "Pa so ga ustavili in opravili kontrolo. In kaj potem?"je pripomnil.

Mahnič Bobnarjevo pozval k odstopu

Poslanec SDS in podpredsednik Knovsa Žan Mahnič je ocenil, da je generalna direktorica policije Tatjana Bobnarz uvedbo predkazenskega postopka priznala, da obstaja utemeljen sum vohunjenja za politiki. Ker je po njegovem lagala, jo jep ozval k odstopu.

Bobnarjeva je po pisanju Mahniča še med torkovim nadzorom pooblaščene skupine komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) trdila, da "so to izmišljotine nekega portala in da se ne morejo uvajati postopki zaradi vsakega članka". Poleg tega je "protizakonito onemogočila nadzor", je na Twitterju ponovil Mahnič in dodal, da je v javnost poslala del njegove izjave, vzete iz konteksta. "Sedaj pa uvaja postopek zaradi tega, kar je že dolgo znano in je bilo predmet nadzora," je zapisal.