Šarec o Počivalšku: S pogajanji na drugi strani si zapravlja zaupanje na naši strani

Za premierja in predsednika LMŠ Marjana Šarca je pestro politično dogajanje po njegovem odstopu pričakovano. Je pa opozoril, da si predsednik SMC Zdravko Počivalšek , kateremu je ponudil sodelovanje pred morebitnimi predčasnimi volitvami in se ravno danes sestaja s SDS, "s pogajanji na drugi strani nekako zapravlja zaupanje na naši strani".

Ob tem pa je premier, ki opravlja tekoče posle, zavrnil namige, da bi bilo četrtkovo soglasje vlade k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 darilo oziroma "bonbonček" za Počivalška, da se ta ne bi odločil za sodelovanje s predsednikom SDS Janezom Janšo. Dokument, ki vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti, je namreč pripravil prav Počivalšek, ki sicer od Šarčevega odstopa opravlja le še tekoče posle gospodarskega ministra.

Šarec je ob robu dvostranskega srečanja s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom v Bruslju tudi poudaril, da je danes še toliko bolj prepričan o pravilnosti odločitve za odstop. Kot je pojasnil, je namreč to "odprtje oken in ustvarjanje prepiha" razkrilo, "kaj vse se je dogovarjalo, kaj se je pogovarjalo". Na plano so prišle tudi "kakšne ideje, za katere smo prej samo slutili, da obstajajo", je dodal.

Šarec sicer še vedno vztraja, da so predčasne volitve najboljša rešitev oziroma izhod iz trenutnega položaja. Razmisleke o novi koaliciji vidi le kot "ohranjanje stolov, ohranjanje mandatov, strah pred izgubo službe".

Poleg Počivalška se sicer danes o morebitnem oblikovanju nove vlade koalicije Za Slovenijo na ločenih pogovorih sestajajo tudi predstavniki DeSUS in NSi.