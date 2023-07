Šarec o rekordni investiciji v vojsko: Skoraj vse članice Nata vlagajo več

"Kdor ve, da je Slovenija neodvisna država, je članica zavezništva Nato, kdor ve, da je vojska državotvorni faktor, tako kot tudi Policija in ima v sebi nekaj domoljubja in se zaveda, da Slovenija potrebuje moderno, dobro opremljeno vojsko, tisti nima problemov s kakršnimi koli nakupi," je povedal Šarec.

Voditelj oddaje 24UR ZVEČER Uroš Slak je izpostavil, da Šarca desnica zaradi nakupa orožja ne bo napadla, ker je zanjo to državotvorna tema, nekoliko drugačen odziv pa je bilo pričakovati od Levice - Luke Mesca in Mihe Kordiša . Šarec je poudaril, da vlada ni leva, pač pa levo-sredinska, saj da je Gibanje Svoboda levo-sredinska stranka. Opomnil je, da je sestavljena iz treh koalicijskih partneric in pojasnil, da ima vsaka svoje število glasov in da morajo reševanje nalog doseči skupaj.

Na vprašanje, ali je lažje biti minister v levi vladi Roberta Goloba , ali desni vladi Janeza Janše , je Šarec odgovoril, da je predvsem lažje biti v vladi, ki ima večino. "Moja naloga je opremiti slovensko vojsko, da bo zadostovala kriterijem in ciljem, ki smo si jih zadali, in nenazadnje izpolniti zaveze, ki smo jih dali zavezništvu in pa za lastno obrambo," je povedal.

Dejal je, da se je situacija okoli nas drastično spremenila. "Skoraj vse države članice Nata, kmalu nas bo 32, namenjajo več od nas. Tudi tiste, ki imajo nižji BDP od nas, so že na dveh odstotkih, mi pa capljamo daleč zadaj, smo šele na 1,3 odstotka," je dejal. Kot je spomnil, smo se zavezali, da bomo dva odstotka dosegli do leta 2030. Po njegovih besedah so bili tudi Nemci do nedavnega na 1,5 odstotka, zdaj pa tudi oni že dosegajo dva odstotka. "Tudi v nemškem proračunu je bil obrambni resor tisti, ki je zviševal sredstva, tako da nismo edini in ne verjamem, da smo mi bolj pametni, kot je 31 drugih držav," je povedal.

Pravi, da Slovenska vojska opravlja mnoge naloge, tako na misijah kot tudi doma. Med drugim pomaga tudi v naravnih nesrečah, brez opreme pa po Šarčevih besedah ne more delovati. "To je gotovo skupni uspeh državljank in državljanov, da bo vojska takšna, kot jo državljanke in državljani tudi potrebujejo," je poudaril.

Kljub rekordnemu nakupu orožja Levica ostaja v vladi. Slak je Šarca vprašal, če si to, da bo vlada Roberta Goloba vojski namenila največ denarja doslej, šteje kot oseben uspeh. "Tukaj ni nič osebnega. Tukaj gre za izpolnjevanje naloge za opremljanje slovenske vojske, da ne bomo poslušali vsako leto ocen, kako je vojska nezadostna za delovanje v vojni in komaj zadostna za delovanje v miru," je povedal.

"Prejšnji obrambni minister pozabi povedati, da bi jih za njegov program v celoti potrebovali 136, se pravi 45 ni nič. 45 je tako kot bi prodajali hišo v tretji podaljšani gradbeni fazi in trdili, da je hiša že izgotovljena. Zato smo mi iz teh 136 vozil prišli na 106 vozil, kar je bistvena razlika," pravi Šarec in dodaja, da glede na celotni nakup v primerjavi s prejšnjo vlado štejejo tudi ta prihranek.

"S tem denarjem, ki bi ga prejšnja vlada dala samo za 136 boxerjev, bomo mi kupili še drugo opremo," je razlagal Šarec, a Slak se je vprašal, kje piše, da bi prejšnja vlada dejansko šla v nakup vseh 136 bokserjev. "V bistvu ste privarčevali nek imaginaren denar, ki ga morda sploh ne bi zapravili," je podrezal Slak. "Če prejšnja vlada ne bi šla v celoten nakup, potem srednje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona ni. Mi smo se odločili, da bomo srednjo bataljonsko bojno skupino in izvidniški bataljon postavili vzporedno, da ju bomo postavili v celoti, zato, da bo ta zmogljivost zgrajena," je vztrajal Šarec. Poudaril je, da če bi imeli zgolj 45 vozil, te zmogljivosti ne bi imeli.

"Še to poudarjam, da morajo biti ta vozila popolnoma opremljena. Tukaj ne gre za neke nedelujoče prototipe," je zagotovil. Poleg tega pa po njegovih besedah nakup ne bo izveden preko posrednikov. "Nakup bo izveden po sistemu država-državi oziroma vlada-vladi, tako da bo šlo za bistveno drugačne posle," je še izpostavil.

Levica: Orožarski načrti nekdanjega ministra Tonina izpadejo sramežljivo skromni

"Orožarski načrti nekdanjega ministra Tonina izpadejo sramežljivo skromni in neambiciozni. Namesto Toninovih 53 vozil za 412 milijonov evrov se sedaj načrtuje nakup 106 vozil za 695 milijonov evrov," so nekoliko kritično zapisali v Levici, ki je Šarčev koalicijski partner. Šarec je ponovil, da srednja bataljonska bojna skupina in izvidniški bataljon pač potrebujeta vsaj 106 vozil in da je vse, kar je manj od tega, zavajanje. "Če želimo biti resna verodostojna članica tako mednarodne skupnosti in če želimo zagotoviti lastno obrambo, moramo zagotoviti to zmogljivost, ki jo obljubljamo že 15 let."

Slak je izpostavil še, da je Levica Šarca, ko je bil predsednik vlade, "rušila" zaradi orožja in nekaterih manjših stvari. Zdaj, ko skupaj sedijo v vladi, pa Golobove vlade ne rušijo. Gre za dvoličnost? "Morda so postali zrelejši in so se začeli zavedati, da moraš v vladi prevzemati tudi odgovornost. Da je vlada kolektivni organ in da v vladi ni vedno zgolj tistega, kar si sam želiš. Mnoge projekte je treba izpeljati drugače," je povedal.

Na koncu je izpostavil še, da si predvsem želi, da bi se kot vlada zavedali, da delujejo skupaj in da je slovenska vojska obramba, ki daje mir in varnost. "Če izgubimo mir in varnost, potem je vse drugo zaman," je sklenil.