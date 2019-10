Šarec o težavah v koaliciji: Pet strank se težko uskladi

Premier Marjan Šarecse je ponovno se je odzval tudi na poziv predsednika DZ ter prvaka SD Dejana Židana na Facebooku, naj se koalicija sestane z Levico in se pogovorijo o odprtih vprašanjih. Premier je dejal, da si pridržuje pravico, da sklicuje takšne sestanke, če je to potrebno,"ampak v nekih realnih okvirjih in ne, da je najprej vse v medijih, potem pa smo pozvani k umirjanju. Mi smo popolnoma umirjeni," je dodal.

Navedel je tudi, da imajo znotraj koalicije še kakšne težave, ki jih morajo rešiti, šele potem se bodo lahko pogovarjali o Levici in zunajvladnih podporah.

'Nas je veliko in potrebni so kompromisi'

Po njegovih besedah se mora tudi Levica zavedati, da je v tej vladi več strank, ki jih je težko uskladiti. "Nas je veliko in potrebni so kompromisi. Če je pripravljenost za te kompromise, potem smo veseli, če pa te pripravljenosti ni, potem sem pa že v nedeljo nakazal, kakšne so opcije,"je dodal premier. V svojem zapisu na Facebooku je namreč namignil na možnost druge vlade, ne pa tudi na možnost predčasnih volitev, za katere meni, da si jih stranke ne želijo.