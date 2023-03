Šarec o večmilijonski podražitvi: Ne vidim problema, ker gre za razvoj

Vlada je tik pred sprejetjem več kot 19 milijonske podražitve vojaških projektov - za drone, ureditev hangarjev za taktična vozila, posodabljanje ladje Triglav, Falcona in helikopterje Cougar obrambno ministrstvo Marjana Šarca želi dobrih 50 milijonov. Pristojni minister pa glede podražitev pravi, da v tem ne vidi nobenega problema, saj da gre za nujni razvoj Slovenske vojske.

Več kot 19 milijonska podražitev čaka vlado, če bo ta na današnjem glasovanju sprejela Sklep o spremembi vrednosti projektov. Kot so zapisali v poročilu, se spreminja dinamika financiranja in povečuje vrednost projektov za več kot 20 odstotkov od prvotne izhodiščne vrednosti. Med drugim se vrednost projekta Brezpilotnega letalnika z jedrsko, radiološko in kemično nadgradnjo (JRK) povečuje iz izhodiščne vrednosti 627.178 evrov z DDV na novo izhodiščno vrednost 1.208.885 evrov z DDV. Investicija v falcon se je podražila za 680.000 evrov, razlog pa je naprednejša avionika proline 21 - katerega nadgradnja sicer stane med 90 in 500.000 evrov. Dviguje se tudi vložek v ladjo Triglav, in sicer za 12,6 milijonov evrov. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili obrambnega ministra Marjana Šarca, ki meni, do bo kljub včerajšnjim razhajanjem v koaliciji na današnjem glasovanju dobil zadostno podporo. "Kar pa se tiče, kot jih vi imenujete, podražitve ... tu se v načrtu razvojnih programov spreminja dinamika, dodajajo se nove posodobitve," je razložil. Na hangarje za taktična vozila se bodo na primer namestili sončni kolektorji, "na MORSU se trudimo zadostiti tudi okoljskim standardom", je podal primer.

icon-expand Predlagane podražitve MORSA FOTO: POP TV

Podražitve glede ladje Triglav je pripisal novi oborožitveni postaji. "Oprema, ki ni sodobna in uporabna, nam ne pomaga," je utemeljil. Ob tem je poudaril, da gre pri podražitvah tudi za izboljšanje ocene delovanja Slovenske vojske v vojni, ki je že več let nezadostna. Pa tudi, da bodo "državljani in državljanke ponosni na vojsko, ki pomaga tudi pri naravnih nesrečah," je povedal. Dejal je tudi, da bo proračun za Slovensko vojsko v prihodnosti še večji. "Bližamo se milijardi evrov, mi pa se tukaj pogovarjamo o nekaj milijonih. To so vse že zastavljeni projekti," izpostavlja, hkrati pa dodaja, da je pri teh treba nujno pospešiti dinamiko ter uspešno in funkcionalno nadgraditi zadeve. "V tem ne vidim prav nič problematičnega, saj je treba skrbeti za razvoj Slovenske vojske," je odločno dejal. Prepričan je, da bo ravno razvoj Slovenske vojske privabil mlade ljudi.

Slovenska vojska točka razhajanja v koaliciji Načrt obrambnega ministrstva o privabljanju mladih pa bi se sicer lahko ustavil že pri sredinem sprejemanju novele zakona o službi v Slovenski vojski ter sprejemu Resolucije o opremljanju Slovenske vojske do leta 2040. Načrti obrambnega ministrstva so bili namreč na sredinem glasovanju, ko so se v SD vzdržali glasovanj, koalicijska Levica pa je bila proti, sprejeti prav s pomočjo poslancev Nove Slovenije. Ti so podprli oba akta - tako zakon kot resolucijo. Šarec je podporo predsednika stranke NSi Mateja Tonina, s katerim se sicer redko strinjata dejal, da je "slovenska vojska je naša vojska, je slovenska in tu ne gre za politične prepire". Pojasnil je, da se mu neodobravajoč pogledi na resolucijo, ki dovoljuje zaposlitev v vojski tudi brez končane srednje šole, zdi podcenjujoč. "Tu so zgodbe drugačne, ni bilo vsem vse omogočeno, niso se vsi rodili z zlato žlico," je razložil. Ob tem se zaveda, da se število vojakov ne bo drastično povečalo, je pa "vsak vojak dragocen". Novi člani, ki bodo brez končane srednje šole, bodo lahko srednješolsko izobrazbo končali ob vojaškem delu. Kaj pa so po glasovanju dejale koalicijske stranke? Poslanec Levice Miha Kordiš je predlog resolucije označil za "nadaljevanje politike, ki jo je zastavila politika Janeza Janše", saj da "predvideva še obsežnejše in bolj pospešeno tratenje denarja za nakupe orožje ki ga v osnovi sploh ne potrebujemo".