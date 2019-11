Šarec ob obletnici NSKS: Vsi smo del enega naroda

Predsednik vlade Marjan Šarec je navedel, da "smo vsi del enega naroda, ki so ga v preteklosti ločevali meja, zgodovina ter takšni in drugačni dogodki. Vendar smo danes simbolno in dejansko združeni v Evropski uniji." Ko je Slovenija vstopila v družino narodov EU, je bilo to pomembno tudi za Slovence na obeh straneh meje, so premierjeve besede povzeli v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).

Na prireditvi v kulturnem domu v Pliberku, ki je potekala v spomin na ustanovitev Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), katerega vloga vsa ta leta je ohranjati in negovati slovensko identiteto, jezik, kulturo in dediščino v Avstriji, je premier omenil številna prizadevanja naših prednikov, ki so se trudili za ohranitev slovenskega jezika in za to, da bi bila slovenska duša in srce vedno priznana, skrivanje pripadnosti pa ne bi bilo potrebno.