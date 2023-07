Šarec ob obisku Vojnika obljubil nadaljnjo pomoč vojske

Vojniški župan Branko Petre je dejal, da še vedno na terenu odstranjujejo posledice neurij. Veseli ga, da so deležni pomoči Slovenske vojske, gasilcev in civilne zaščite.

Dejal je, da bodo prizadetim občinam izplačali intervencijske stroške, ki so nastali v intervenciji po neurju. Meni tudi, da bi ministrstvo za naravne vire in prostor moralo spremeniti zakonodajo za čim hitrejšo sanacijo z neurjem prizadetih območij.

Marjan Šarec se bo danes ustavil tudi v Slovenj Gradcu, Kotljah in Črni na Koroškem. Napovedal je, da v Črno na Koroškem iz Novega mesta prihaja 20-tonski bager za odstranitev zemljine, ki je posledica plazu.

V soboto so tako imeli na terenu 120 gasilcev iz 30 prostovoljnih gasilskih društev. Petre je izpostavil, da jih čaka še sanacija poškodovanih objektov, doslej pa so jih našteli 250.

Veliko občinskih cest in javnih poti je voda uničila. "Pred 14 dnevi smo namenu predali cesto z novim asfaltom na Frankolovem, zdaj pa je neurje uničilo 130 metrov te ceste. Škoda bo večmilijonska, intervencijski stroški pa bodo znašali od 200.000 evrov do pol milijona evrov," je še dejal Petre.

Podjetje Vodovod kanalizacija iz Celja je v nedeljo obvestilo uporabnike pitne vode, oskrbovane iz vodovodnega sistema Celje, na celotnem območju občin Celje, Štore in Vojnik, da je vodo za pitje in pripravo hrane treba predhodno prekuhavati.

Zaradi intenzivnih padavin je namreč prišlo do povišanja motnosti vodnih virov v Vitanju in zaradi prekinitve oskrbe z električno energijo do izpada vodnega vira Toplica na Frankolovem.

V Črni na Koroškem danes prav tako nadaljujejo z odstranjevanjem posledic neurja. Tudi tej občini so na pomoč priskočili slovenski vojaki, ki bodo odstranili tri plazove.

Tudi črnjanska županja Romana Lesjak je za STA škodo po neurju ocenila na več milijonov evrov. V Črni na Koroškem je bilo v neurju prizadetih okoli 10 stanovanjskih objektov, v katerih stanuje tudi po več družin.