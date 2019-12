Šarec na Kosovu: Dokler je Kfor tukaj, bodo razmere stabilne in mirne

Poveljniki operacije Eufor Althea v BiH, generalmajor Reinhard Trischak , Natovega poveljstva v Sarajevu, generalmajorka Marti J. Bissell , in operacije Kfor na Kosovu Michel Risi , so po njegovih besedah izrazili pričakovanje po nadaljnjem sodelovanju, ki si ga želi tudi Slovenija.

"Bi pa rekel, da smo slišali same pohvale od vseh poveljnikov misij na račun slovenskega kontingenta in bi bilo tudi dobro, da bi to v Sloveniji slišali. Kajti v Sloveniji vemo, kakšno je razpoloženje, in večkrat sami sebe dol tlačimo. No, tukaj ni tako in resnično naše vojakinje in vojaki odlično opravljajo svoje delo in so cenjeni, spoštovani in tudi opravljajo nalogo, ki se ji reče zagotavljanje stabilnosti in miru v regiji," je poudaril Šarec.

"Zavedamo se, da bodo zadeve, dokler je Kfor tukaj, stabilne in mirne. Če bi prišlo do drugačne situacije, potem bomo imeli vsi težave. Zato je naš interes, da je regija mirna, kot doslej, in Kfor igra ključno vlogo," je povedal.

Šarec: Pomena varnosti se zavemo šele, ko je ni več

"Verjamem, da bomo tudi v Sloveniji počasi uspeli obrniti mnenje v to smer, da je slovenska vojska še kako pomemben faktor in da so te misije pomembne in da niso same sebi namen. Zato si želim ohranitev teh misij, mogoče pa še kakšno povečanje in še bolj aktivno vlogo," je izpostavil.

Dejal je še, da se tisti, ki menijo, da bi morala biti Slovenija nevtralna, krepko motijo in poenostavljajo zadeve. Povedal je, da se pomena varnosti zavemo šele, ko je ni več."In tega zavedanja je precej premalo v naši družbi, ker smo na srečo imeli dolgo časa mir, ni bilo nobene krize, ampak treba je misliti tudi na to," je še poudaril premier.

Predsednik vlade se je drugi dan obiska na Kosovu srečal s pripadniki 40. slovenskega kontingenta v Peći na Kosovu. Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi se je sestal s poveljnikom Večnacionalne bojne skupine Zahod (RC West) Danielom Pisanijem.

Slovenija po odstotku vojakov na misijah v samem vrhu

V pozdravnem nagovoru slovenskim vojakom je Šarec povedal, da slovenska vojska daje šest odstotkov svojih vojakov v misije in operacije. "Tu smo v samem vrhu. Misije so zelo pomembne za ohranjanje stabilnosti, miru in tudi, da se Slovenska vojska pokaže kot spoštovanja vredna vojska. Naša skupna naloga je, da bo Slovenska vojska še naprej opravljala svoje poslanstvo kot doslej, da bo spoštovana in cenjena, ne samo v tujini ampak tudi doma," je izpostavil.

Kasneje si je ogledal srbski pravoslavni samostan v Dečanih, ki ga v okviru Kforja varujejo slovenski vojaki. Tam se je seznanil s konkretnimi nalogami varovanja ter z načinom delovanja pripadnikov Slovenske vojske. Ena njihovih ključnih nalog na tem območju je skrb za dobre odnose med živečimi in delujočimi v samostanu ter lokalnim prebivalstvom. Tam ga je sprejel predstojnik samostana Sava.

Šarec je pred tem v ponedeljek dopoldne obiskal slovenske vojake v BiH. Že v torek popoldne je odpotoval na Kosovo, kjer se je sestal z vojaki v Prištini.

V premierjevi delegaciji sta bili tudi načelnica generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc, in državna sekretarka na obrambnem ministrstvu Nataša Dolenc.