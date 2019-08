Zamenjal štiri ministre, seje vlade trajajo tudi zgolj pol ure

"Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije,"se je zaobljubil. Drugi, ki skrbi za nekoliko bolj polne denarnice Slovencev, je finančni minister Bertoncelj, ki je že uzakonil tako rekoč neobdavčen regres, zdaj pa ga čaka še večji preizkus - širše davčno prestrukturiranje, nad katerimi pa ni pretiranega navdušenja, zato je vprašanje, kaj se bo z njim zgodilo v državnem zboru. Podobno velja za prihajajoči proračun, ki je največji v zgodovini Slovenije, a z njim vseeno ni zadovoljen nihče. Zato se je že začetek poletja začelo govoriti, da bi Šarec na njegov sprejem lahko vezal celo zaupnico. "Pri pripravi proračuna so bila naša izhodišča predvsem, da mislimo na blaginjo na eni strani in stabilnost na drugi," je julija dejal Bertoncelj.

Pa nam je bolje? To zagotovo lahko trdi nekaj manj kot 35.000 prejemnikov minimalne plače in pa večina od 180.000 zaposlenih v javnem sektorju. A dejstvo je, da se sploh najslabše plačani, za nekaj evrov več vsak mesec lahko bolj zahvalijo Levici, kot pa Šarcu.

V manj kot letu dni je Šarec zamenjal štiri ministre oziroma kar četrtino svoje ekipe, minister Erjavec je doživel in preživel interpelacijo, novih zakonov tako rekoč ni, seje vlade pa trajajo tudi samo pol ure."Vsak je lahko prepričan, da bom namenil vse svoje moči za to, da bo bolje vsem," je dejal.

Večje stabilnosti si verjetno želijo tudi ustavni sodniki, saj je v tem trenutku nespoštovanih štirinajst njihovih odločb, kar je največ v zadnjem desetletju. Med njimi je tudi tako imenovani zakon o podrejencih, ki zadeva več kot 100.000 ljudi, in pa seveda ravnokar padli zakon o financiranju osnovnega šolstva.

"Da uresničimo odločbo ustavnega sodišča, to je za nas pomembno," je trdil Šarec junija. Pa je niso.

Še slabša je zakonodajna statistika. V prvi polovici letošnjega leta so poslanci sprejeli vsega šest novih zakonov in imeli na poslanskih klopeh kar za petino točk dnevnega reda manj kot v zadnjem primerljivem obdobju. Nič bolj aktivna ni vladna koalicija: sprejeli so sicer 74 zakonskih predlogov in popravili na stotine predpisov, a primerjava z zadnjimi štirimi vladami pokaže, da je to daleč najmanj. Vsega pet novih zakonov, 21 manjših sprememb zakonodaje in 17 protokolarnih ratifikacij je aktualna oblast zmogla v prvega pol leta.

Šarčevo prvo leto so precej bolj kot reforme zaznamovale kadrovske spremembe, saj je moral zamenjati kar četrtino svoje ekipe. Odšli so Marko Bandelli, Dejan Prešiček, Jure Leben in Samo Fakin, takoj na začetku pa tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar Erman. Vseeno mu vsega tega volilci - če sklepamo po podpori - niso zamerili.