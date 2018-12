Šarec glede Katalonije: Obžalujem, da naša zunanja politika spet ni bila enotna

"Treba je poznati tudi protokol, kdo sprejema koga, in upoštevati tudi ravni obiskov," je še opozoril Šarec. Na vprašanje, kako tolmači odločitev predsednika zaradi nedavnega neformalnega sprejema katalonskega predsednika Quima Torre , pa je odgovoril le, da je to treba vprašati predsednika.

V Španiji je kar precejšen vihar glede tega, tudi mediji so polni te tematike, vendar sva imela s premierjem Sanchezom konstruktiven pogovor, prihaja v Slovenijo, naši odnosi so zelo dobri, je izpostavil Šarec. Ponovno je pojasnil stališče slovenske vlade glede katalonskega vprašanja: Španija je suverena in demokratična država, katalonsko vprašanje je notranja zadeva Španije, vprašanj osamosvojitve Slovenije in Katalonije ni mogoče enačiti.

V Sloveniji je osamosvojitev omogočila Kardeljeva ustava iz leta 1974, leta 1989 so bili sprejeti amandmaji k slovenski ustavi, leta 1990 pa je bil izveden plebiscit, kjer je bila udeležba 90-odstotna, je izpostavil Šarec. Takrat se je 88,4 odstotka državljank in državljanov odločilo za samostojnost, to je bil zelo legitimen referendum, poleg tega v tistem trenutku Jugoslavija ni bila demokratična država, bila je že skoraj ječa narodov in takrat smo se odločili za razhod, je nadaljeval.

Položaj v Španiji pa je po Šarčevih besedah povsem drugačen – španska ustava osamosvojitve ne omogoča, to je notranja zadeva Španije. Če se bodo kdaj v prihodnosti dogovorili drugače, je to druga situacija, a zdaj je, kot je, je dodal.

Šarec je v Bruslju odgovarjal tudi na vprašanja španskih oziroma katalonskih novinarjev, pri čemer je izrecno izpostavil, da ni mogoče primerjati razmer v Sloveniji leta 1990 in razmer v Kataloniji danes ter da je Slovenija vedno delovala mirno in zakonito.

Izpostavil je tudi, da Slovenija ni zadovoljna, da se njen primer zlorablja v prizadevanjih polovice prebivalcev Katalonije za neodvisnost. "Smo legalisti in spoštujemo notranje zadeve Španije," je odgovoril na vprašanja katalonskih novinarjev.

Sanchez o obisku Torre v Sloveniji danes v Bruslju ni govoril. Španski diplomatski viri pa pravijo, da sta s Šarcem v četrtek govorila o tem, da je bil pogovor pozitiven in da je slovenski premier izrazil popolno podporo španski vladi.

Spomnimo

Torra, ki sta ga gostila bivši slovenski predsednik Milan Kučan in evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS), se je 6. in 7. decembra mudil na obisku v Sloveniji.

S Pahorjem sta na neuradnem pogovoru spregovorila o tradicionalno dobrem odnosu med Slovenijo in Katalonijo. Pahor sicer glede prizadevanj za večjo samostojnost Katalonije poudarja, da je to stvar katalonskega ljudstva in Španije, v kar se uradna Ljubljana ne vmešava.

Sprva sicer ni bilo predvideno srečanje Torre s kakšnim predstavnikom državnega vodstva, a kot so pojasnili pri uradu predsednika, se je Pahor za neuraden pogovor s predsednikom Katalonije odločil, ko ga je Torra v začetku tega tedna osebno pisno zaprosil za neuraden sprejem in po telefonskem pogovoru, ki sta ga imela.