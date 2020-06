Šarec Pahorju očita 'medel odziv' na dovoljenje za Thompsonov koncert

Nekdanji predsednik vlade in prvak stranke LMŠ Marjan Šarec je na Facebooku objavil daljši zapis, v katerem je bil med drugim kritičen do predsednika države Boruta Pahorja. Zameri mu "medel odziv" na odločitev notranjega ministrstva, da v Sloveniji spet dovoli izvajanje koncertov kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Da je Pahor "pod okriljem narodne sprave relativiziral ponovno oživljene ideje, za katere smo mislili, da so zdavnaj preživete", za zgled pa mu je postavil hrvaškega predsednikaZorana Milanovića, ki da je "pokazal veliko večjo mero zavedanja, da karkoli nakazuje na ustaštvo, ne sodi v sodobno družbo".

Prav tako je Pahorju očital odnos do Štajerske varde, za katero je predsednik republike v intervjuju za našo televizijo pred kratkim sicer dejal, da bi morali to področje zakonsko urediti. "Varda je ne samo dovoljena, temveč bo očitno postala del vsakdanjosti," je bil kritičen Šarec. "Žal ima velik delež pri vsem tem tudi predsednik republike, ki je Andreja Šiška povabil za isto mizo v predsedniški palači, ki je vardi dovolil postroj pred palačo in uniformirano vkorakanje v palačo," je še dodal.