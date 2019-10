Šarec odgovarja 'vzgojitelju' Židanu in Levici: Jaz tebi lahko vse, ti meni ne

"Poziv 'vzgojitelja' je bil naslovljen strankam koalicije in stranki, ki ni ne opozicija, ne koalicija, Levici," je danes zapisal premier. Ob tem je spomnil, da so na četrtkovi seji štiri koalicijske stranke ukrepe ministrstva podpirale, SD in Levica pa ne. "Nato je Levica stranko LMŠ obtožila, da paktira s SDS, ne da bi karkoli preverila. Hkrati je pa v preteklosti sama nekajkrat glasovala enako kot SDS. Razumi, kdor more," je še dodal.

Denarna socialna pomoč in dodatek za delovno aktivnost sta se nevarno približala minimalni plači in povzročila past neaktivnosti, meni Šarec.

Ob očitkih o protisocialnem delovanju je spomnil, da je vlada ohranila višino denarne socialne pomoči in bo letos zanjo namenila približno 270 milijonov evrov, kar je 125 milijonov več kot so namenili leta 2012, v času največje krize. Po drugi strani pa je bilo kriznega leta 2012 65.000 upravičencev do socialnih prejemkov, danes jih je 91.000.

Glede ukinitve dodatka za delovno aktivnost pa je pojasnil, da je cilj pristojnega ministrstva motivirati ljudi, da bi delali, ter hkrati bili polno pokojninsko in invalidsko zavarovani. Denarna socialna pomoč in dodatek za delovno aktivnost sta se nevarno približala minimalni plači in povzročila past neaktivnosti, je navedel.

Ob v javnosti izpostavljenem primeru matere prostovoljke je izpostavil, da so matere samohranilke upravičene do drugih socialnih transferjev (subvencija vrtca, subvencija malice, kosila, subvencija najemnine, oprostitev zdravstvenega zavarovanja, otroški dodatki, štipendije ...). Dobijo tudi preživnine od očetov, če je ti ne plačujejo, pa se materi preživnina izplača iz preživninskega sklada.

Očitek, da bo država na plečih revnih privarčevala 16 milijonov evrov, pa je zavrnil z navedbo, da jih bodo namenili za javna dela, da bodo nevladne organizacije in lokalne skupnosti te osebe zaposlile in jih primerno plačale. Prav tako bodo skupaj 90 milijonov, od tega je 60 milijonov evropskih sredstev, namenili še za druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

'Jaz tebi lahko vse, ti meni ne'

Šarec je danes še zapisal, da poslance Levice spoštuje, a jim očital, da ne želijo prevzemati funkcij in odgovornosti. "Delovanje po načelu 'jaz tebi lahko vse rečem, ti meni ne smeš, ker si minister, državni sekretar ali predsednik vlade, posledično pokvarjen in nezaupanja vreden' je zgrešeno," je prepričan Šarec.

Dotaknil se je tudi dogajanja v koaliciji: "Seveda pa je pred nami sprejemanje proračuna za leti 2020 in 2021, kjer pa nekateri v koaliciji že napenjajo elastiko. Mogoče bi bilo dobro kdaj prevzeti ministrski resor, ki bi ustrezal tem zahtevam in potem ne bi bilo razkoraka med interesi države in stranke, ki ji pripadajo."

Po Šarčevih besedah je stranka LMŠ korektna in ne vlaga dopolnil, kadar je tako dogovorjeno, in ji tudi ni v interesu, da vlada pade. Če pa se to slučajno zgodi in se sestavi drugačna vlada - dvomi namreč, da obstaja interes za predčasne volitve -, "se bo kdo drug moral vprašati, zakaj se je to zgodilo, ne mi".