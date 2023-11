Šarec opozarja na lažne profile z njegovim imenom

"Na Instagramu sta se pojavila (vsaj) dva lažna profila z mojim imenom. Dodane so bile tudi fotografije, da izgledata kot prava. Tudi sporočilo oboževalcem je lažno. Skratka, ne gre za moj IG profil, temveč za lažno vsebino," je zapisal Šarec in dodal tudi posnetke zaslona profilov in sporočila, ki naj bi ga nekdo pošiljal s teh profilov.

Gre za najmanj dva profila, ki se lažno predstavljata, da pripadata obrambnemu ministru: marjan_sarec1 in marjan_sarec386. Oba profila imata objavljenih tudi nekaj Šarčevih fotografij in videoposnetkov, ki pa so bili objavljeni pred tremi oziroma štirimi dnevi. Na krajo identitete na družbenih medijih, ki je sicer pogost pojav, je na svojem Facebook profilu sledilce opozoril tudi minister Šarec.

"Pozdravljena lepa, videl sem kar nekaj tvojih komentarjev na mojo objavo in rad bi se potrudil, da bi cenil tiste ljudi, katerih komentarji in dobre želje me spodbujajo, in upam, da ti bom prinesel več vsebine, hvala lepa, počutim se tako počaščenega in blagoslovljenega, da imam tako neverjetnega oboževalca, kot si ti," je vsebina sporočila v zelo slabi slovenščini, ki naj bi ga neznanci z lažnih profilov z imenom Marjana Šarca pošiljali uporabnikom.

Kako prepoznati lažni profil na Instagramu?

Odpreti lažni profil ni zahtevna naloga, saj ima Instagram precej slabe varnostne zahteve glede potrjevanja identitete. To zahtevajo le pri t. i. verificiranih oziroma potrjenih profilih, ki imajo ob imenu modro kljukico.

Prvi znak, da gre najbrž za lažni profil neke znane osebe, se lahko skriva že v samem imenu. Pogosto so namreč temu dodani posebni znaki in številke, tako kot v primeru zgoraj omenjenih profilov.

Drugi zelo očiten znak, da gre za lažni profil, je sumljivo veliko objav, ki so objavljene na isti dan – čeprav je morda vsebina objave starejša. V primeru enega od lažnih profilov, ki se predstavljajo za Šarca, je denimo zadnja objava video nagovor Šarca še iz časa predsedniške kampanje – na profilu je bila objavljena pred tremi dnevi.

Če ima profil sorazmerno majhno število sledilcev, je to prav tako znak, da profil najbrž ni pravi. Še posebej, ko je število sledilcev manjše od števila profilov, ki mu ta profil sledi. Prav tako ste lahko pozorni na to, da ima nek profil veliko število sledilcev, a zelo malo všečkov in komentarjev pod objavami. To je lahko znak, da so sledilci "kupljeni" oziroma da gre za lažni profil. Preverite tudi, kdo so sledilci profila. Lažni profili imajo običajno veliko tujih profilov, ki so brez profilne fotografije, ali takšnih, ki nimajo sledilcev.

Pogosto se zgodi tudi, da ti lažni profili kar sami začnejo slediti uporabnikom in jim pošiljati zasebna sporočila – kar se v primeru, da gre za pravi profil znane osebe, dogaja zelo redko (oziroma se ne).

Če na Instagramu odkrijete lažni profil, ga prijavite. To naredite tako, da odprete lažni profil uporabnika in kliknete na tri pikice desno zgoraj. Odprl se vam bo meni z različnimi možnostmi. Izberite možnost "Report" (Prijava), nato izberite možnost "Vsebina ni primerna" ter kliknite "Prijavi račun". Instagram vam bo postavil vprašanje "Zakaj želiš prijaviti račun", na kar odgovorite z izbiro "Izdaja se za nekoga drugega", v naslednjem koraku z vpisom imena izberete, za koga se profil izdaja, in kliknite "Pošlji prijavo".