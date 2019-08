Šarec: Po enem letu smo še vedno tukaj in imamo še več volje

Na poletni kongres stranke LMŠ so se zgrinjali obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Nekateri člani stranke že od njene ustanovitve, spet drugi pa so resno razmišljali, da bi se ji pridružili zdaj: ''Zdaj sem tudi prišel, da malo vidim, kaj se tu dogaja in bomo videli. Nisem bil še v nobeni stranki, pa bom še videl, kako se bo kaj obneslo.''

Ko smo obiskovalce vprašali, kaj jim je pri stranki in Šarcu najbolj všeč, je večina odgovorila s podobnim odgovorom: ''Ta njegova drža, to mi je všeč. Kar reče tudi stori, preveč ne obljublja.''

Kot je v svojem nagovoru povedal Marjan Šarec, je za stranko LMŠ naporno, a uspešno leto: ''Imali smo trmo, imeli smo voljo in imeli smo pogum in to se nam danes tudi obrestuje. Po enem letu smo še vedno tukaj in po enem letu imamo še več volje.''

Stranki, ki je v začetku leta 2018 štela nekaj več kot 300 članov, se je s priljubljenostjo več kot potrojilo tudi članstvo. Zbranim, ki jih je bilo po ocenah direktorja Arboretuma okoli 2000, je premier v svojem slogu natrosil tudi nekaj ljudskih modrosti.: ''Če želimo nekaj narediti, je včasih tudi treba nehati cincati, treba nehati se spraševati, ali je voda v bazenu in kako topla je, ampak je treba preprosto skočiti. Če imaš končni cilj in če imaš svojo pot, se ne oziraj na vsakega psa, ki laja nate, ker ne boš dosegel cilja. Vsak naj pometa pred svojim pragom, pa bomo vsi bolj uspešni!''

Zato o govoricah o predčasnih volitvah nima časa razmišljati, kot je dejal kasneje. Namesto, da se ukvarjamo s tem vprašanjem je bolje, da vsak krepko zagrabi, kar ima za narediti, meni Šarec.

Svojim strankarskim kolegom in simpatizerjem je obljubil, da bosta evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj v Evropskem parlamentu zelo glasna in bosta glasno zastopala tudi interese Slovenije. Grošelj je pri tem pripomnil, da si želi biti glasen in svojevrsten Zagovornik interesov in ambicij Slovenije, Joveva pa je zbranim obljubila, da bodo njena dejanja glasnejša od njenih besed.



Da je bilo po slavnostnih nagovorih res glasno, pa je poskrbela Tanja Žagar, medtem ko si je premier Šarec vzel čas za novinarska vprašanja, pri katerih se je dotaknil tudi dozdajšnjega dela svoje vlade: ''Smo pa seveda uspešno opravili, razbremenili regres, kar pomeni, da je ljudem tudi nekaj več ostalo v denarnicah, se pa zavedamo, da je ogromno izzivov na področju zdravstva, na področju tudi socialnega varstva.''

Prejšnja vlada je bila močno večinska, pravi Šarec, pa imamo še danes v veljavi nekatere krizne ukrepe, ki bi jih radi odpravili. Zato si želi, če se zgodi ponovna recesija, preprečiti napako zategovanja pasu.