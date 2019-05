Šarec po ugrabitvi 79-letnika: Varnostni sistem deluje

Premier Marjan Šarec je v odzivu na pozive po zaščiti meja pred ilegalnimi migracijami zagotovil, da nacionalnovarnostni sistem deluje. V njegovem kabinetu so dodali, da so bili ustrezni ukrepi sprejeti in se izvajajo, zato v tem trenutku ni potrebe po sklicu Sveta za nacionalno varnost. Po naših neuradnih informacijah ima vojska že pripravljene dodatne enote za pomoč pri varovanju meje, če bo MNZ izrazilo željo za to.

Po sredini ugrabitvi 79-letnika v Beli krajini, katere so osumljeni tujci, ki so v državo prišli nezakonito, se iz nekaterih strank in civilnih iniciativ vrstijo pozivi k boljši zaščiti meje s Hrvaško, ki bi preprečila nezakonite migracije. V SDS so zahtevali tudi takojšen sklic seje Sveta za nacionalno varnost.

Premier Marjan Šarec se je na dogajanje odzval v izjavi za medije ob neformalnem srečanju voditeljev držav članic EU v romunskem Sibiuu. FOTO: Miro Majcen

Premier Marjan Šarec je sicer danes zatrdil, da se ukrepi za varovanje meje sprejemajo. Spomnil je, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje schengenske meje. Pred dnevi so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko. Tečejo pa tudi naročila za dodatno panelno ograjo. Po naših neuradnih informacijah ima slovenska vojska že pripravljene dodatne enote za pomoč pri varovanju meje, če bo MNZ izrazilo željo za to. "Naš predlog znotraj Evropske unije, ki smo ga že večkrat poudarili, je da bi moral Frontex nujno začeti varovati zunanjo mejo Evropske unije. To pa je meja med Hrvaško in Srbijo ter Hrvaško in Bosno in Hercegovino. To bi bil še dodaten ukrep, ki bi bil zelo dobrodošel pri soočanju s temi migracijami." Ocenil je, da se to še ni zgodilo, ker"Evropska unija ni vedno dovolj učinkovita pri svojih odločitvah".

Vinograd, kjer so ugrabili 79-letnika: Po ugrabitvi 79-letnika v Beli krajini, katere so osumljeni tujci, ki so v državo prišli nezakonito, se iz nekaterih strank in civilnih iniciativ vrstijo pozivi k boljši zaščiti meje s Hrvaško. FOTO: 24ur.com