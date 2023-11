Šarec: Prav bi bilo, da se denar vrne ljudem, ki so ga darovali

Potem ko se je pri zgodbi požrtvovalnega gasilca Sandija Zajca zapletlo z denarjem, je prvi s predlogom o tem, kaj naj sledi, v javnost prišel obrambni minister Marjan Šarec. Zapis je objavil že na svojem Facebookovem profilu, nato pa je spregovoril še za oddajo 24UR. Celotni prispevek si boste lahko ogledali nocoj ob 19. uri.

"Glede na to, da so denar v dobri veri darovali ljudje praktično iz vse Slovenije, bi bilo v nastali situaciji najbolj pošteno, če je to seveda možno, da se denar vrne tistim, ki so ga darovali. Kajti za gasilsko organizacijo je izjemno slabo, da se meče čudna luč na tovrstne donacije," je povedal.

Opomnil je, da so vsa društva vedno in povsod zbirala donacije za opremo in delovanje društva, nikakor pa za posameznika, kar tudi sam podpira. "Gasilstvo je prostovoljno in je tudi poslanstvo. Ta primer nas uči, da se tam, kjer je v igri denar, zlasti za posameznika, zadeve zapletejo."

Ko so bile poplave, se je s tem ukvarjala cela vlada – vključno s predsednikom vlade – zato, da obdarovancem ne bi bilo treba plačati dohodnine. "Tudi zato mi ni vseeno, kaj se s to donacijo dogaja. In glede na nastalo situacijo je resnično neprimerno za gasilsko organizacijo, da smo prišli do te točke, zlasti, ker se omenjajo tudi odvetniki."