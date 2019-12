Šarec pred dnevom D: Zmerno do pretežno oblačno je, prihaja trenutek resnice

"Trenutno je zmerno do pretežno oblačno. Je pa tako, da bomo jutri videli trenutek resnice," o politični temperaturi v manjšinjski koaliciji na hladen in siv dan v Murski Soboti pove premier Marjan Šarec .

Pred jutrišnjem odločilnim dnevom napetost, kot smo že poročali, stopnjuje prvak stranke DeSUS Karl Erjavec. Njegova stranka namreč interventnega zakona, ki je ključen za normalno delo vlade in financiranje države, ne bo podprla brez pisne zaveze koalicijskih partnerjev, da se bodo pokojnine usklajevale v odstotkih in ne nominalno za vse enako, kot je izposlovala SAB.

"Gospod Erjavec mora samo vedeti, da če ta interventni zakon pade, potem se bo z novim letom sprostilo 100 milijonov v javnem sektorju. To so nagrade za funkcionarje in druge takšne ugodnosti. Ne vem, kaj misli s tem doseči. Vsak predsednik stranke je odgovoren za svoje poslance, da jim razloži, kaj je to državotvornost," sporoča Šarec Erjavcu.

Medtem pa po naših informacijah v ozadju že tečejo razmisleki o nekaterih ministrskih menjavah. Po januarskem kongresu stranke DeSUS v vladi najverjetneje ne bo več mesta za oba ministra, ki tekmujeta za vrh stranke upokojencev.