Šarec pred kongresom: Kadrovskim čistkam po volitvah se ne bo mogoče ogniti

Pred kongresom stranke LMŠ, ki se bo odvil v soboto, je predsednik te največje opozicijske stranke predstavil načrte in program, ki nosi slogan "Normalizacija. Rešitve. Razvoj". Program so strnili v 12 rešitev za razvoj Slovenije, napovedujejo pa tudi preimenovanje okoljskega ministrstva v ministrstvo za podnebne spremembe, okolje in prostor, ki bi ob tem dobilo državnega sekretarja, pristojnega za podnebne spremembe. Ob tem Marjan Šarec zagotavlja, da se bodo s preteklostjo ukvarjali le toliko, kot bo to nujno potrebno, a da se kadrovskim čistkam ne bo mogoče ogniti.

S programom, ki ga je v zadnjem letu sestavljalo 247 članov v 17 programskih odborih, bodo tako reševali 78 izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti, zanje pa osnutek programa, ki sta ga 15. novembra že potrdila izvršni odbor in svet stranke, predlaga 373 rešitev. "Do zdaj smo imeli kot največja opozicijska stranka opozicijsko vlogo – vložili smo ustavno obtožbo, interpelacije, vodimo dve preiskovalni komisiji. Od kongresa dalje pa prihaja obdobje, ko gledamo predvsem v prihodnost, kako naprej in kako po volitvah," pravi predsednik največje opozicijske stranke, Marjan Šarec. To so povzeli tudi v sloganu programa, ki se glasi "Normalizacija. Rešitve. Razvoj". S programom se bodo opredelili kot razvojno-liberalna stranka, ki želi Slovenijo "popeljati na pot razvoja, vendar ne razvoja za ceno človekovih pravic".

icon-expand Program so strnili v 12 rešitev za razvoj Slovenije. FOTO: Damjan Žibert

Program so strnili v 12 rešitev za razvoj Slovenije, ki so večinoma usmerjene v zagotavljanje ugodnih razmer za večjo gospodarsko rast. Tako napovedujejo več denarja za zaposlene, ki bi ga zagotovili z davčno razbremenitvijo, stanovanjsko reformo za mlade, zagotovitev človeka vredne starosti, krepitev kakovostnega in dostopnega javnega zdravstva, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, odgovorno ravnanje z okoljem, trajnostni in okolju prijazen razvoj, kakovostno pitno vodo in čist zrak za vse, manj vmešavanja države v gospodarstvo, spodbude za prostovoljno aktivacijo bančnih depozitov ter ukinitev državnega sveta in spremembo volilnega sistema. Kot ključno program izpostavlja tudi reševanje podnebne problematike, s tem pa tudi preimenovanje okoljskega ministrstva v ministrstvo za podnebne spremembe, okolje in prostor, ki bi ob tem dobilo državnega sekretarja, pristojnega za podnebne spremembe. Razvojno naravnan program po Šarčevih besedah predvideva tudi vzpostavitev novega ministrstva za raziskave, razvoj in znanost, ministru oz. ministrici, ki bi prevzela vodenje tega resorja, pa bi hkrati pripadlo tudi mesto podpredsednice vlade. Šarec: S sprejetjem programa bo LMŠ pripravljena na naslednje volitve Prvak LMŠ se ob tem strinja, da antijanševska paradigma ni dovolj, zato napoveduje krovni zakon, s katerim bo po volitvah treba popraviti anomalije, ki so nastale v času trenutne vlade. Ob tem se zaveda, da bo pri uresničevanju programa potrebno usklajevanje s koalicijskimi partnericami. "Nismo sanjači z iluzijami, smo realni ljudje, zato se zavedamo, da bo treba v koaliciji zadeve usklajevati," poudarja. Šarec je ob tem prepričan, da bo novo vlado sestavila levosredinska koalicija.

icon-expand Napovedujejo preimenovanje okoljskega ministrstva v ministrstvo za podnebne spremembe, okolje in prostor. FOTO: POP TV

Prav tako pa pravi, da se v prihodnosti ne bo mogoče ogniti kadrovskim čistkam. Menjave bodo, kot pravi, povsod, kjer so vodilna mesta zasedli nestrokovni kadri in posamezniki brez ustreznih izkušenj ter kjer so za zaposlitev strankarskih ljudi nižali zahtevane pogoje za zasedbo vodilnih menedžerskih položajev v državnih družbah. Kot primer je Šarec navedel Pošto Slovenije in vrh Nacionalnega preiskovalnega urada. Da so točke njihovega programa podobne programom drugih levosredinskih strank, se mu ne zdi nič slabega. "Bolj ko si bodo naši programi podobni, lažje bo sestaviti koalicijsko pogodbo," je še dejal. O sodelovanju po volitvah Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so sicer septembra sklenile sporazum, da bodo po naslednjih parlamentarnih volitvah skupaj oblikovale vladno koalicijo, mandatarsko mesto pa bo pripadlo stranki, ki bo na volitvah dosegla največji delež glasov.