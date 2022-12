Šarec: Pred nami je zametek srednje bataljonske bojne skupine

Nove tovornjake 8x8 z roko za nakladanje je Slovenija od Nemčije prejela v okviru krožne menjave za 28 tankov M55S, ki jih je ministrstvo kot vojaško pomoč namenilo Ukrajini. "Pred nami je zametek srednje bataljonske bojne skupine, ta vozila pa bodo služila tudi za civilno rabo," je dejal Marjan Šarec. Na ministrstvu še čakajo na pet cistern za vodo, s kapaciteto 9000 litrov, ki jih bo možno namestiti na kateregakoli od 40 tovornjakov, je pojasnil.

Vozila oskosh je Slovenija kupila od ZDA po načelu država državi. "Kupujemo vozila, ki bodo že opremljena, s katerimi ne bo prihajalo do dodatnih zapletov. To je naš cilj in temu bomo sledili v bodoče," je napovedal minister.

Da gre za prvega v nizu nabave novih bojnih in ostalih sredstev, je dejal tudi načelnik generalštaba SV generalmajor Robert Glavaš. Ob tem ga veseli, da so po desetletju materialne suše za vojsko prišli ugodnejši časi in svetla prihodnost.

18 oshkoshev je predvidenih za enoto za specialno delovanje, 20 vozil pa za prihodnji bataljon. Po besedah generalnega direktorja direktorata za logistiko Željka Kralja bo vojska v naslednjih dveh letih prevzela še dodatnih 84 oshkoshev, ki poleg osemkolesnikov predstavljajo glavno opremo, ki je potrebna za izgradnjo obeh bataljonskih bojnih skupin. Skupno bo ministrstvo za obrambo na podlagi doslej podpisanih pogodb prejelo 129 vozil oshkosh, sedem od njih kot donacijo vlade ZDA.

Za 38 oshkoshev s pripadajočo opremo je ministrstvo plačalo 26.000.500 evra, k čemur je potrebno prišteti še davek na dodano vrednost (DDV), je dejal Kralj. V splošnem pa ocenjuje, da en oshkosh stane milijon evrov z vključenim DDV.

Oshkoshi so opremljeni z oborožitveno postajo, ki se jo krmili preko računalnika z monitorjem. Ta hkrati služi kot komunikacijska naprava, s katero bodo oshkoshi povezani z osemkolesniki.

Kralj je dodal, da je ministrstvo že podalo uradno pobudo za odstop od nakupa osemkolesnikov boxer in da pričakuje, da bodo ti postopki zaključeni v prvi polovici prihodnjega leta. Medtem so na več vlad naslovili pobudo za nakup alternativnih osemkolesnikov, glede česar bodo informacije posredovali v kratkem.

Ministrstvo pripravlja tudi investicijski program za nakup dodatnih šestkolesnih taktičnih tovornih vozil, med katerimi bodo ena opremljena z roko za nakladanje, druga pa z opremo za izvlek osemkolesnikov in drugih oklepljenih vozil. Predviden je tudi nakup prikolic za prevoz tankov in lažjih vozil, je dejal Kralj.