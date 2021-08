Šarec predlaga sklenitev 'dogovora o povolilnem sodelovanju' za vlado brez Janše

Prvak LMŠ Marjan Šarec je v ponedeljek predsednici SAB Alenki Bratušek, predsednici SD Tanji Fajon in koordinatorju Levice Luku Mescu poslal dopis, v katerem jih poziva k sklenitvi Dogovora o povolilnem sodelovanju. Ta bi vseboval le tri točke:

1. Normalizacijo Slovenije, vrnitev k ustavnim temeljem in vrednotam, ki so nas osamosvojile in pripeljale v Evropsko unijo.

2. Oblikovanje skupne vlade, ki bo močna in trdna, brez strank in posameznikov, ki sodelujejo z vlado Janeza Janše in jo podpirajo.

3. Na volitvah nastopimo s svojimi kandidatskimi listami, lastnimi programi, a s skupnimi programskimi izhodišči in ob jasni predpostavki, da bo mandatarja izbrala tista stranka, ki bo na parlamentarnih volitvah prejela največ glasov.

"Zdaj je trenutek, ko moramo stopiti skupaj in besede zamenjati za dejanja," je ob tem zapisal Šarec.

Predlagal je tudi oblikovanje strokovnih skupin, ki bodo pripravile "skupne programske usmeritve, katerih rdeča nit mora biti dobrobit vseh državljank in državljanov ter Slovenije, in ne le posameznikov". Po njegovem mnenju bi se morali posvetiti:

– javnemu zdravstvu,

– prehodu k zelenemu gospodarstvu,

– okolju prijazni politiki,

– digitalni preobrazbi,

– pokojninskemu sistemu,

– javnemu sektorju,

– vrnitvi neodvisnosti institucij in

– depolitizaciji nacionalnovarnostnega sistema.

Kot je še zapisal Šarec, sklenitev dogovora predlaga v luči prihajajočih parlamentarnih volitev, "ki morajo pomeniti vrnitev Slovenije v normalnost in vrnitev demokracije, ki s(m)o jo ljudem obljubili, jo krepili in smo jim jo nenazadnje dolžni".