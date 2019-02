Šarec predlog kandidature za novega ministra že poslal v DZ

Kandidat za ministra se najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstavi pristojnemu delovnemu telesu DZ in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Predsednik delovnega telesa takoj, najpozneje pa v 48 urah po predstavitvi kandidata, pošlje predsedniku DZ in predsedniku vlade mnenje o kandidatu, ki ga je sprejelo delovno telo. Predsednik vlade lahko najpozneje v treh dneh po prejemu mnenja delovnega telesa umakne predlog kandidature za ministra. V takem primeru lahko hkrati predloži novo kandidaturo.

DZ ministra imenuje z navadno večino glasov poslancev. Glede na napovedi koalicijskih strank je pričakovati, da bo Poznič, zdaj direktor zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, v DZ dobil ustrezno podporo.