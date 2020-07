Šarčeva LMŠ pripravljena podpreti prehodno vlado, a pod določenimi pogoji

Šarec se je sicer po svojem januarskem odstopu s premierskega položaja zavzemal za predčasne volitve. Podobno tudi Levica, iz katere so danes sporočili le, da se še vedno zavzemajo za čim prejšnje predčasne volitve. Medtem sta bili SAB in SD ves čas pripravljeni na pogovore za konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše.

Kot pogoj še navaja, da bi pred zaprisego vsi podpisali sporazum, v katerem bi natančno opredelili vsa ključna vprašanja, zlasti pa določili datum razpisa novih volitev, ki bi morale biti izvedene najpozneje v roku pol leta. " Osnovni cilj mora biti, da čim prej dobimo vlado, ki bo temeljila na volji ljudi, izraženi na volitvah, " je pojasnil Šarec in dodal, da je " čas je za normalizacijo družbe in države ".

Vodja poslancev SD Matjaž Hanje v današnji izjavi ugotavljal, da je dan preobratov. Kot je dejal, je vesel, da so v LMŠ prišli do spoznanja, da lahko le s konstruktivno nezaupnico "z oblasti spraviš obstoječo vlado". Spomnil pa je, da je za uspeh nezaupnice potrebnih 46 poslanskih glasov in tako ni dovolj, da se o tem pogovarjajo le v opoziciji, ampak se morajo tudi s koalicijo.

Preobrat LMŠ so danes pozdravili tudi v SAB, kjer so Šarca že večkrat spomnili, da je nezaupnica vladi edina pot do nove vlade in predčasnih volitev. Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič je v ponedeljek tvitnil, da nasprotovanje konstruktivni nezaupnici pomeni podporo Janševi vladi. V današnji izjavi je obžaloval, da takoj po Šarčevem odstopu ni bilo volje za oblikovanje projektne vlade, s katero bi preprečili nastanek Janševe vlade, kakor so predlagali v njihovi stranki.

Pogoje za oblikovanje nove vlade pa bodo po Pavličevih besedah postavljali tisti, ki bodo pripravljeni iz sedanje koalicije pristopiti h konstruktivni nezaupnici oziroma v novo vlado. "Veseli smo, da tudi LMŠ pristopa k tej ideji, ki je edina pot do predčasnih volitev," je še dejal Pavlič in v odgovoru na vprašanje, ali je ideja uresničljiva, napovedal pestro politično jesen.

DZ sicer lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 poslancev, kar pomeni, da za uspeh nezaupnice potrebujejo še glasove iz sedanje koalicije. Večkrat so namignili na možnost poslancev iz SMC in DeSUS, nekdanjih partnerjev Šarčeve vlade. A za zdaj kaže, da je aktualna koalicija trdna. Med drugim se je to pokazalo v prepričljivi podpori ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku na interpelaciji. Proti njegovi razrešitvi je glasovalo 51 poslancev.