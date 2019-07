Šarec razmišlja o možnosti vezave zaupnice na proračun

Koalicijski partnerji: sprejemanje proračuna najzahtevnejša naloga

Koalicija je sicer sklenila dogovor o sodelovanju z Levico, ki pa bo o sodelovanju z vlado razpravljala prav v soboto.

Koalicijski partnerji so se danes strinjali, da bo sprejemanje proračuna jeseni ena najzahtevnejših nalog koalicije oz. najpomembnejše vprašanje v političnem prostoru.

"Še zlasti, če bo premier na dokumente vezal zaupnico," je danes v izjavi ocenil vodja poslancev SMC Igor Zorčič in spomnil, da so manjšinska vlada."Glede na to, da so že v koaliciji želje večje od zmogljivosti, lahko pričakujemo, da bo teh želja še več, ko se bodo iskali dodatni glasovi," je ugotovil Zorčič.

'Želje ministrov nezadovoljene'

Po njegovih navedbah so danes ugotovili, da so želje ministrov nezadovoljene. SD so tako izpostavili kulturni evro, ki je blizu tudi SMC, v domeni ministra za finance in ministra za kulturo pa je, da se o tem poskušata dogovoriti.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je na vprašanje, ali so o proračunu enotni, odgovoril, da so"v tej sobi hitro enotni, treba pa je priti še v DZ".