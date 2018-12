Šarec: Samo metanje denarja v sistem težav ne bo rešilo

"Ljudje cenimo zdravje kot eno največjih vrednot poleg svobode, varnosti in tudi družine," je dejala poslanka NSi Iva Dimic in dodala, da politika sama problema v zdravstvu ne bo rešila, kar je po njenem jasno pokazala že prejšnja vlada. Spomnila je tudi na dodaten zaplet s programom otroške srčne kirurgije, ki po njenem mnenju ne deluje kakovostno in varno.

Šarec ji je odgovoril, da težko komentira, kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado. Kar se tiče sedanjega dogajanja pa je povedal, da se minister za zdravje Samo Fakinintenzivno ukvarja s to problematiko, za zdaj omenjeni program ostaja v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru.

Šarec se strinja z Dimičevo, da se mora povrniti zaupanje ljudi v zdravstvo. Spomnil je, da je v preteklem tednu opravil sestanek tudi s starši oziroma predstavnikoma staršev otrok, ki imajo tovrstne težave in tudi "onadva sta izpostavila ravno to zaupanje". Zato so se dogovorili, da je ključna zadeva nadzor, ki bo mednarodni.

"Sestanek je bil zelo konstruktivne narave in verjamem, da lahko v bodoče pričakujemo tak razvoj dogodkov, se pravi poostren nadzor s strani mednarodnih inštitucij," je dejal Šarec, ki se s poslanko NSi tudi strinja, da je zaupanje ključno, zlasti ko gre za medicino, zdravniki so tisti, ki imajo v rokah življenja, še zlasti otrok. "Delovali bomo v tej smeri," je dejal. Kot je izpostavil, bo treba ukrepati zlasti v sistemu javnega naročanja in okrepiti informacijsko tehnologijo, ki je zastarela in nepovezana. Samo metanje denarja v sistem po njegovem mnenju zadev ne bo rešilo, zato je pred njimi, kot je dodal, velika naloga.

Dimičeva je predlagala, da se o tej temi opravi širša razprava, o čemer bo v sredo odločal DZ v okviru glasovanj.

Šarec tudi o večmilijonskem poslu nakupa vojaških oklepnikov oshkosh

Šarec se je danes v DZ strinjal s poslancem Levice Miho Kordišem, da v Sloveniji praktično ni bilo večjega vojaškega nakupa, ki ga ne bi spremljale težave. Kot je zagotovil, bo vlada še posebej budno bdela nad tovrstnimi naročili, ni pa se strinjal s poslancem, da bi morali odpovedati naročilo oklepnikov 4x4 oshkosh.

Cena oklepnikov 4x4 oshkosh je v treh tednih poskočila za več kot dvakrat, poleg tega pa sploh niso primerni za uporabo na našem domačem terenu, saj so za večino slovenskih gozdnih cest preširoki. "Imamo vrtiček, kupujemo pa traktorje za sosedovo njivo," je v okviru današnjih poslanskih vprašanj v DZ dejal Kordiš. Šarca je zato vprašal, ali bo poskrbel, da se nakup prekine.

Predsednik vlade mu je pojasnil, da Slovenija oklepnike zagotovo potrebuje, saj se bo z njimi nadomestilo iztrošene hummerje. "Hummerji so iztrošeni in jih je treba nadomestiti, sicer bova lahko šla po vojašnicah, pa jim boste vi razložili, da bodo šli peš ali s kolesom po Afganistanu, kjer je morebitno minsko polje," je dejal Kordišu.

Ob tem je spomnil na zavezo naše države ob vstopu v zvezo Nato leta 2004, da bo na dolgi rok povečala raven obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP."To je bilo sprejeto v DZ leta 2010, tako da si tega nismo mi izmislili" je dejal in dodal, da do leta 2024 tega cilja zagotovo ne bomo dosegli, kar je povedal tudi generalnemu sekretarju zveze Nato Jensu Stoltenbergu. A vojske ne potrebujemo zaradi zveze Nato, pač pa zaradi naše lastne varnosti, je dodal.

Proračunska sredstva za obrambo so se sicer v zadnjih letih zmanjševala. V proračunskih razpravah se je namreč vedno govorilo, da pač nekaj drugega bolj potrebujemo. A ne moremo izbirati med enim ali drugim, potrebujemo vse, je še dejal Šarec in zagotovil, da bodo vsi nakupi opravljeni tako, da bodo pregledni in da ne bo prihajalo do kakršnihkoli nevšečnosti.