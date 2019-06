Šarec: SDH bi moral razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke

Premier Marjan Šarec je po zadnjih razkritjih o sanaciji bank ocenil, da bi moral Slovenski državni holding krepko razmisliti o nadaljevanju prodaja Abanke. "Zlasti ne vprašljivim skladom. Prakse tedanje Evropske komisije so bile močno nenavadne," je objavil na družbenem omrežju Twitter.

Mediji so v zadnjih dneh objavili več informacij o ovadbi zoper nekdanje člane sveta Banke Slovenije, ki so decembra 2013 podpisali odločbo o sanaciji bank. Iz nje izhaja, da jim Nacionalni preiskovalni urad očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, s čimer naj bi NLB pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 277,38 milijona evrov. O tem so v četrtek na Televiziji Slovenija pripravili tudi oddajo.

"Glede na včeraj videno v oddaji o sanaciji bank, bi moral SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke,"je na družbenem omrežju zapisal premier Marjan Šarec. V SDH so navedli, da se na premierjeve besede še ne nameravajo odzivati

Uradnih informacij o prodaji Abanke sicer ni. "Postopki glede prodaje Abanke, ki jih vodi SDH v sodelovanju s pravnim in finančnim svetovalcem, so v teku in potekajo skladno s postavljeno časovnico," so nedavno zatrdili na ministrstvu za finance. FOTO: POP TV

Rok za prodajo Abanke, ki ji ga je postavila Evropska komisija v zameno za odobritev državne pomoči, se bo konec meseca iztekel."Ne bi rad špekuliral, kaj se bo zgodilo, je pa stvar zaenkrat takšna, da lahko Evropska komisija banko proda tudi sama, če je mi ne bi," je o tem v sredo delaj Šarec in spomnil, da"sam ni bil navdušen niti nad prodajo NLB", za katero so veljale iste zaveze. "To so zaveze iz preteklosti, ki nas lovijo. Počasi bi rad prišel v obdobje, ko se bomo lotevali zadev, ki niso povzročene od drugih, in da bomo lahko prešli naprej, v nek razvoj," je poudaril premier.

Premier Marjan Šarec je po zadnjih razkritjih o sanaciji bank ocenil, da bi moral Slovenski državni holding krepko razmisliti o nadaljevanju prodaja Abanke. "Zlasti ne vprašljivim skladom. Prakse tedanje Evropske komisije so bile močno nenavadne," je objavil na družbenem omrežju Twitter. FOTO: Aljoša Kravanja