Šarec se bo odzval vabilu na sejo Knovsa

Premier Marjan Šarec je ob prihodu na vrh EU v Bruslju dejal, da se bo vabilu na sejo parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) odzval, in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, "ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo".

Marjan Šarec se bo vabilu na sejo Knovsa udeležil iz spoštovanja do parlamentarizma, ne pa do tistih, ki komisijo vodijo. FOTO: Miro Majcen Knovs je po torkovi seji, na kateri so med drugim obravnavali zaposlitev znanke premierja Marjana Šarcana Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), napovedal, da bo na naslednjo sejo povabil tudi Šarca in državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca. Komisija je v sporočilu po seji tudi pojasnila, da zaznava sistemski problem pri zaposlovanju na Sovi, saj agencija zaposluje posameznike, preden ti izpolnjujejo formalne pogoje. To po njihovih ugotovitvah velja tudi za znanko premierja. Šarec je glede tega danes povedal, da je inšpektorat za javni sektor povedal svoje. "Inšpektorat je povedal, da vse tisto, kar se je navajalo v javnosti, ne drži," je dejal premier Šarec. Glede Knovsa pa je dodal, da so nekateri v opoziciji, "imajo veliko časa in potem se seveda morajo z nečim ukvarjati". Glede navedbe, da z zaposlitvijo njegove znanke ni bilo vse v redu, pa je dejal, da sam ni bil zraven pri tej zaposlitvi in težko sodi. "To je stvar inšpektorata in Sove. Inšpektorat je podal svoje mnenje, Sova ima sedaj rok, da ugotovljene sistemske nepravilnosti odpravi. In to je to," je še dodal predsednik vlade.