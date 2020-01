Šarec se je v Davosu srečal s hrvaškim premierjem Plenkovićem

Predsednik vlade Marjan Šarec se te dni udeležuje Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Danes se je med drugim srečal s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovičem . Kot so sporočili iz kabineta premierja, sta predsednika vlad izmenjala poglede na bilateralne odnose in izpostavila pomen napredka Zahodnega Balkana na EU poti ter s tem povezanih pričakovanj v času hrvaškega predsedovanja Svetu EU.

Predstavniki EIB bodo v kratkem prišli v Slovenijo in bodo šli skozi vse projekte, ki so za Slovenijo zanimivi in so v teku, je Šarec dejal v izjavi za medije ob robu srečanja. Glede prehoda na zelene tehnologije je poudaril, da Slovenija ni država, kjer bi bila učinkovita uporaba vsakega obnovljivega vira. "Treba je sicer izkoristiti potenciale vseh, a obnovljivi viri ne bodo dovolj," je dejal.

Izziv za Slovenijo bo po njegovih besedah zlasti zaprtje šestega bloka Termoelektrane Šoštanj in Premogovnika Velenje. Tu bo potrebnega veliko dela in Slovenija bo lobirala tako za sredstva v okviru sklada za socialno pravičen prehod v ogljično nevtralnost do 2050 kot za posojila EIB, je dejal.

Z Georgievo se je Šarec pogovarjal o trenutnih makroekonomskih in gospodarskih razmerah v Sloveniji ter dobremu medsebojnemu sodelovanju, tudi v okviru Centra za razvoj financ (CEF), mednarodne organizacije s sedežem v Ljubljani.