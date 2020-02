Šarec sodelovanja med LMŠ in SMC še ni pokopal

Pogajanj med SMC, NSi, DeSUS in SDS o novi vladi ni želel komentirati, ponovil je le oceno, da so volitve edina poštena možnost, "vse drugo vidimo kot ohranjanje pozicij in statusa quo".

"Moramo vedeti, da se trenutno odvija precej v slovenski politiki na obeh straneh. Zadnjič sem ugotavljal, da se z vsakim sedenjem za mizo s SDS seveda zaupanje naših ljudi nekoliko zmanjšuje, ampak to seveda ni pomenilo, da so zadeve že pokopane," je dejal, a dodal, da je težje, dokler tečejo pogovori na desni strani.

Pogajalski ekipi sta se sestali v ponedeljek, nato pa je LMŠ po njegovih besedah predložila svoj predlog sodelovanja, ki ga SMC zdaj pregleduje. "Tako da nikamor ne hitimo. To je le treba v miru prebrati, pregledati in tako naprej," je miril.

Marjan Šarec , ki je odstopil s premierskega položaja in zdaj opravlja le še tekoče posle, je v izjavi za medije priznal, da od SMC ni dobil še nikakršnih zagotovil. LMŠ pa si po njegovih besedah ne more privoščiti, "da se eventualno po volitvah pol te združene celote odloči, da bo šlo na pogajanja za desno vlado".

Komentiral je tudi stališče nekdanjega predsednika SMC Mira Cerarja, ki je v pismu aktualnemu predsedniku stranke Zdravku Počivalšku zavrnil sodelovanje v morebitni vladi Janeza Janše. Po Šarčevih besedah je Cerar pokazal "dostojanstvo, da je konsisteneten, da to, kar je govoril leta 2018, še vedno drži" in zaradi tega "mu lahko izrazim veliko spoštovanje".

Ne misli se opravičevati

Vnovič je komentiral tudi grožnjo SDS s tožbo, če se jim ne bo opravičil za javno izrečene besede o njih. Najprej se je obregnil ob zapis SDS na Twitterju, v katerem so v ponedeljek zapisali, da je uradno zahtevo za preklic izjave dobil pred dnevi: "Datum tvita in datum prejema je enak. Torej že ta podatek ne drži."

Izpostavil je, da se nikomur ne misli opravičiti. To se bo po njegovih besedah morda zgodilo tistega dne, ko se bo poslanec SDS Žan Mahnič vzdržal nekaterih svojih izjav "in se bo on kdaj opravičil in ko se bo še nešteto drugih poslancev zavedalo, da mora v slovenski politiki prevladati končno bolj kulturni diskurz. Tako da me ne skrbi, da bi se moral kaj kmalu opravičiti," je dodal.

SDS je zmotila Šarčeva izjava, predvajana v oddajah TV Dnevnik in TV Odmevi konec januarja. V izjavi je Šarec za SDS dejal, da je težko sodelovati s stranko, ki izvaja sovražni govor in se financira iz Madžarske. Očitke o slednjem so v stranki že večkrat zavrnili.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) sicer vodi predkazenski postopek v zvezi s financiranjem nekaterih medijev blizu SDS. Podrobnosti ne razkrivajo.