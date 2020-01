Šarčevih 17 mesecev v številkah: podpora vladi, stranki in njemu kot politiku

Manjšinska vlada Marjana Šarca je bila na oblasti 17 mesecev. Največ volilvcev jo je podpiralo januarja 2019, najmanj pa oktobra 2018. Največjo podporo volivcev je stranka LMŠ imela februarja lani, najmanj - le sedemodstotno - pa novembra 2018. Šarec se je kot najbolj priljubljen politik od nastopa vlade izkazal trikrat - aprila, julija in avgusta 2019 - ko je prehitelj Boruta Pahorja.

Manjšinska vlada Marjana Šarca je bila na oblasti 17 mesecev. Najvišjo podporo je imela pred natanko enim letom, ko jo je podpiralo 65,8 odstotka volivcev; najnižjo pa kmalu po nastopu mandata - oktobra 2018, ko je njeno delo kot uspešno ocenjevalo 36,4 odstotka volivcev. Šarčevo LMŠ je medtem največ volivcev (20,6 odstotka) podpiralo februarja lani, najmanj (7 odstotkov) pa novembra 2018. Na prvo mesto se je Lista Marjana Šarca sicer uvrstila 11-krat, preostalih šest mesecev je vrh lestvice zasedala SDS. Marjan Šarec je bil v preteklih 17 mesecih najbolj priljubljen politik trikrat - in sicer aprila, julija in avgusta lani - ko je 'premagal' predsednika republike Boruta Pahorja. Največ anketiranih (3,58 odstotka) je sicer prepričal junuarja, najmanj (2,95 odstotka) pa septembra 2018.

Šarčevih 17 mesecev v številkah. FOTO: Miro Majcen

Januar 2020: Le odstotna točka ločila vodilni LMŠ in SDS, podpora vladi zrasla Ocena dela vlade: V novem letu je Šarčeva manjšinska vlada nekoliko popravila vtis, saj jo je donedavnega podpirala skoraj polovica (48,9 odstotka) vprašanih. Od prejšnjega meseca ji je podpora zrasla s 45,4 odstotka. Vladi je še včeraj nasprotoval vsak tretji anketiranec (37,5 odstotka), 13,7 odstotka pa je bilo neopredeljenih.

Podpora vladi je od decembra zrasla za tri odstotke in pol, največja vladna stranka LMŠ pa je janurja ostajala na prvem mestu. SDS je zaostajala le za eno odstotno točko, na tretjem mestu pa so se znašli Socialni demokrati. Med najbolj priljubljenimi politiki na vrhu še vedno kraljuje predsednik Borut Pahor, na tretje mesto pa se je zavihtela nova predsednica Desusa Aleksandra Pivec.

Podpora strankam: Med strankami je prvo mesto januarja ohranjala največja vladna stranka LMŠ – če bi bile volitve včeraj, bi jo obkrožilo 15,1 odstotka vprašanih, na drugem mestu pa bi pristala SDS Janeza Janše z odstotno točko manj (14,1 odstotka). Na tretjem mestu so pristali Socialni demokrati Dejana Židana (7,2 odstotka), tik za njimi pa Levica (7,2 odstotka) in NSi (6,2 odstotka). V spodnjem delu lestvice z zamenjavo na vrhu stranke je pridobivala Desus (4,1 odstotka). Ocena politikov: Med politiki je prvo mesto že tradicionalno rezervirano za predsednika republike Boruta Pahorja. Za njim je bil predsednik vlade Šarec, na tretje mesto pa se je po presenetljivo suvereni zmagi na kongresu stranke upokojencev 'izstrelila' nova predsednica Desusa Aleksandra Pivec. Na četrtem mestu je pristal Janez Lenarčič, na petem pa Tanja Fajon. December 2019: Šarčeva LMŠ znova prehitela Janševo SDS Ocena dela vlade: Manjšinsko vlado Marjana Šarca je konec leta še vedno podpirala manj kot polovica vprašanih, ji je pa zadnji mesec podpora vseeno nekoliko zrasla. Podpiralo jo 45 odstotkov, nasprotovalo pa 38 odstotkov vprašanih; šestina volivcev je bila neopredeljenih.

Konec lanskega leta je bilo na domačem političnem parketu živahno. Po raziskavi Mediane je podpora vladi decembra nekoliko zrasla, Šarčeva LMŠ je znova prehitela Janševo SDS, volivci pa so tudi kaznovali Mateja Tonina za vnovično odpiranje arbitražne zgodbe.

Podpora strankam: Med strankami se je na prvo mesto vrnila Šarčeva LMŠ. Če bi bile volitve takrat, bi jo obkrožilo 13,1 odstotka vprašanih, s čimer je – sicer za malenkost – prehitela Janševo SDS. Tretja je bila Levica (8,9 odstotka), četrti Socialni demokrati (6,7 odstotka), peta pa Nova Slovenija s 5,3 odstotka glasov. Ocena politikov: Med politiki je decembra ostajal najbolj cenjen predsednik republike Borut Pahor. Za njim je bil predsednik vlade Marjan Šarec, na tretje mesto pa je skočil zdravstveni minister Aleš Šabeder. Sledila sta evropski komisar Janez Lenarčič in evroposlanka iz vrst SD Tanja Fajon.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

November 2019: Vroča politična jesen: SDS spet na vrhu Ocena dela vlade: Aktualno oblast je novembra podpirala manj kot polovica vprašanih (43,7 odstotka), število njenih nasprotnikov pa je že skoraj dohitelo število volivcev, ki vladi zaupajo (40,9 odstotka). Dobrih 15 odstotkov (15,4 odstotka) je bilo neopredeljenih.

Prvič po januarju 2019 je Janševa SDS prehitela LMŠ. Težavno reševanje proračuna je dobro unovčil Zmago Jelinčič, kar dve parlamentarni stranki pa bi po novembrski javnomnenjski raziskavi Mediane ostali pred vrati državnega zbora.

Podpora strankam: Med strankami je prvo mesto prevzela opozicijska SDS. Če bi bile volitve takrat, bi jo izbralo 15,4 odstotka vprašanih. S težavnim sprejemanjem proračuna je na drugo mesto zdrsnila Šarčeva LMŠ, podpora ji je padla za dve odstotni točki (13,8 odstotka). Kljub razkritju, da družba njihovega šefa poslancev Matjaža Hana bogato posluje z državnim Petrolom, so na tretjem mestu Židanovi Socialni demokrati (9,5 odstotka). Sledi Levica, ki se ji je razhod s koalicijskim peterčkom očitno obrestoval (8,8 odstotka), hkrati pa je reševanje Šarčeve vlade pri volivcih dobro vnovčila tudi Jelinčičeva SNS, ki je bila skupaj z NSi peta. Ocena politikov: Med politiki je še naprej vodil predsednik države Borut Pahor, drugi je bil premier Marjan Šarec, tretja pa evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon. Sledila sta slovenski kandidat za evropskega komisiarja Janez Lenarčič, drugi je bil evroposlanec SD Milan Brglez. Oktober 2019: Podpora vladi padla, SDS tesno za petami LMŠ Ocena dela vlade: Oktobrski izidi javnomnenjske raziskave Mediana so kazali, da je delo vlade podpiralo 43,7 odstotka vprašanih – podpora ji je tako v primerjavi s septembrom padla za kar šest odstotnih točk, medtem ko jo je še avgusta podpiralo več kot 50 odstotkov vseh vprašanih. Javnomnenjska podpora vladi je tako bila na ravni novembra 2018, ko je vlado podpiralo 42,9 odstotkov vprašanih. Da dela vlade ne podpira, je dejalo 39,7 odstotka, medtem ko je bilo dobrih 16 odstotkov neopredeljenih.

Burna politična jesen, afere, ki so pretresale stranke, vladno nategovanje elastike z Levico, zaposlovanje premierjeve znanke v Sovi ... Vse to se je odraža v javnomnenjski podpori vladi Marjana Šarca, so kazali rezultati Mediane.

Podpora strankam: Najbolj priljubljena med strankami je ostajala LMŠ, ki bi jo, če bi bile volitve takrat, podprlo 15,8 odstotka vprašanih. Zelo se ji je približala stranka SDS, od meseca poprej ji je podpora zrasla za slabo odstotno točko - svoj glas bi ji takrat namenilo 15,7 odstotkov volivcev. Očitno so se ji ostri napadi na vlado pri volivcih obrestovali. Sledi jima je Levica s 7,2 odstotka podpore, SD s 5,4 odstotka in NSi s petimi odstotki podpore vprašanih. Ocena politikov: Desetim najbolje uvrščenim na lestvici najbolj priljubljenih politikov, z izjemo Janeza Lenarčiča, se je podpora od prejšnjega meseca zmanjšala. Predsednik republike Borut Pahor je ostajal na vrhu, sledil mu premier Marjan Šarec, na tretjem mestu se je znašel evropski komisar Lenarčič. Sledila sta slovenska poslanca v Evropskem parlamentu Tanja Fajon in Milan Brglez. September 2019: Premiki na političnem parketu: Šarcu podpora padla, Levica žela uspeh Ocena dela vlade: Podpora vladi Marjana Šarca je septembra prvič v letu 2019 padla pod prelomno mejo 50 odstotkov. Delo predsednika vlade in njegove ministrske ekipe je podpirala nekaj manj kot polovica vprašanih (49,7 odstotka). Tretjina je bila proti (33,7 odstotka), 16,6 odstotka pa je bilo neopredeljenih.

Premierju Šarcu, vladi in njegovi LMŠ je v začetku jeseni občutno škodil nespodoben klic njihovega generalnega sekretarja Braneta Kralja, ki je "v imenu države" zahteval službo za Igorja Šoltesa. Luka Mesec in tovariši so septembra želi uspeh v zdravstveno-zavarovalnem sporu s koalicijo. Volivci pa so tudi kaznovali vpletanje Alenke Bratušek v državno energetiko.

Podpora strankam: Med strankami je še vedno vodila Lista Marjana Šarca, a so po aferi Kralj in poskusu političnega pritiska izgubili skoraj tri odstotne točke podpore. Če bi bile volitve takrat, bi prepričali 16,1 odstotka vprašanih. Podporo je izgubljala tudi druga SDS (14,9 odstotka), medtem ko se je Levici obrestoval konflikt s koalicijskim petorčkom za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in je skočila na tretje mesto (7,5 odstotka). Sledili so Židanovi socialni demokrati (7 odstotkov) in Toninovi krščanski demokrati (5,3 odstotka). Ocena politikov: Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je bil septembra predsednik države Borut Pahor, ki je prehitel predsednika vlade Marjana Šarca. Tretja je bila evropska poslanka SD Tanja Fajon. Sledila sta zdravstveni minister Aleš Šabeder in prvak NSi Matej Tonin, ki se mu je očitno obrestoval premik na politično sredino.

Novembra lani se je na strankarskem parketu zgodila tektonska sprememba. Medtem ko je javna podpora vladi stagnirala, je Janševa SDS prehitevala Šarčevo LMŠ. FOTO: Miro Majcen

Avgust 2019: Šarčeva vlada izgubila nekaj podpore, stranka LMŠ pa je povečala prednost Ocena dela vlade: Glede na rezultate javnomnenjske raziskave Inštituta Mediana je delo vlade avgusta lani podpirala večina vprašanih (51,6 odstotka), a je to bila za premierja Marjana Šarca in njegovo ministrsko ekipo vendarle najnižja podpora v zadnjih osmih mesecih. Tretjina anketiranih ni podpirala vlade (32,9 odstotka), okoli 15 odstotkov (15,5) pa je bilo neopredeljenih.

Poletni meseci in počasno ukrepanje vlade pri napadih zveri so vladi Marjana Šarca odnesli nekaj podpore. Tako je kazala najnovejša javnomnenjska raziskava, ki jo za našo medijsko hišo izvaja Inštitut Mediana. Je pa, po drugi strani, stranka LMŠ še povečala prednost pred SDS.

Podpora strankam: Med strankami je Šarčeva LMŠ še povečevala prednost. Če bi bile volitve takrat, bi stranka prepričala 18,8 odstotka anketirancev, opozicijska SDS pa 15,6 odstotka. Sledili so Socialni demokrati Dejana Židana (6,9 odstotka), vladna pogodbena opozicija Levica (4,8 odstotka) in NSi (4 odstotke). Ocena politikov: Na vrhu brez premikov: prvi je konec poletja bil predsednik vlade Marjan Šarec, drugi predsednik republike Borut Pahor, tretji pa evropski poslanec SD Milan Brglez. Sledila sta evroposlanka Tanja Fajon in zdravstveni minister Aleš Šabeder. Julij 2019: Šarec s stranko na vrhu, okrepila se je tudi podpora vladi Ocena dela vlade: Podatki javnomnenjske raziskave za julij so kazali, da se je podpora vladi okrepila, saj je njeno delo podpiralo kar 57,1 odstotka vprašanih. Na drugi strani njenega dela ni podpirala oziroma ji je nasprotovala slaba tretjina (31,5 odstotka) vprašanih. Vsak deseti anketirani (11,4 odstotka) pa je bil neopredeljen.

Premier Šarec je julija ostajal najbolj priljubljen med politiki, v vodstvu je bila tudi njegova stranka LMŠ, medtem ko je delo vlade podpirala več kot polovica Slovencev. Vlada je tako še krepila stabilno podporo, so kazali podatki Medianine javnomnenjske raziskave.

Podpora strankam: Stranki z največjo podporo v državi sta julija ostajali Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Slovenska demokratska stranka (SDS). Prva bi, če bi bile volitve takrat, prejela 19,2 odstotka vseh glasov vprašanih, svojo podporo pa je tako od junija povišala za dobra dva odstotka in pol. Podpora se je okrepila tudi drugouvrščeni SDS, ki bi prejela 18,2 odstotka, medtem ko bi svoj glas zanjo junija oddalo 15 odstotkov vprašanih. Na tretjem mestu se je s skorajda enako podporo znašla SD, sledili sta ji Levica in NSi, kateri podpora se je rahlo znižala. Ocena politikov: In čeprav je bila Fajonova med slovenskimi volivci bolj cenjena in prepoznavna političarka kot Janez Lenarčič, je premier Marjan Šarec z avtoritarnim in samovoljnim kadrovanjem kariernega diplomata za slovenskega člana evropske komisije spet pridobil nekaj političnih točk in se znova zavihtel na vrh lestvice najbolj priljubljenih politikov. Sledil mu je predsednik države Borut Pahor, na četrtem mestu pa se je za Fajonovo presenetljivo znašel Milan Brglez. Na petem mestu je bil novi zdravstveni minister Aleš Šabeder. Junij 2019: LMŠ še vedno v vodstvu, SDS tesno za petami Ocena dela vlade: Junijska javnomnenjska raziskava, ki jo je za našo medijsko hišo opravil inštitut Mediana, je kazala, da je delo vlade podpiralo 53,9 odstotka vprašanih, podporo pa ji je odrekalo 32 odstotkov anketirancev.

Po junijski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za našo medijsko hišo pripravil inštitut Mediana, bi na morebitnih parlamentarnih volitvah takrat zmagala Lista Marjana Šarca, na drugo mesto bi se uvrstila SDS, sledila sta ji SD in NSi. Delo vlade je podpiralo 53,9 odstotka anketirancev, najbolj priljubljen slovenski politik pa je bil predsednik Borut Pahor.

Podpora strankam: Če bi bile volitve takrat, bi zmagala Lista Marjana Šarca - obkrožilo bi jo 16,6 odstotka vprašanih. Na drugo mesto bi se uvrstila stranka SDS, prepričala je točno 15 odstotkov anketirancev. Na tretjem mestu je bila SD s 7,6 odstotka podpore, sledili sta NSi (5,9 odstotka) in Levica (5,8 odstotka). Ocena politikov: Prvi dve mesti sta bili junija že nekaj mesecev rezervirani za Boruta Pahorja in Marjana Šarca. Na tretje mesto se je uvrstila evropska poslanka Tanja Fajon, četrta najbolje ocenjena je bila novopečena evropska poslanka Ljudmila Novak. Sledil je prvak NSi Matej Tonin.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Maj 2019: Najbolj priljubljen Pahor, med strankami LMŠ Ocena dela vlade: Meseca maja je delo vlade podpiralo 53,2 odstotka vprašanih, nasprotovalo pa ji je 33,7 odstotka. Podpora strankam: Če bi bile volitve maja, bi zmagala LMŠ s 16,8 odstotka. Sledila je SDS s 14,2 odstotka, na tretje mesto se je uvrstila SD z 8,7 odstotka glasov. Četrta bi bila NSi s 5,9, na petem mestu pa Levica s 5,8 odstotka. Ocena politikov: Prvo mesto je maja spet zasedel predsednik republike, sledil mu je predsednik vlade Marjan Šarec. Na tretjem mestu je bila evroposlanka Tanja Fajon, četrta pa Ljudmila Novak. Na petem mestu se je maja lani znašel Matej Tonin. April 2019: Podpora vladi se je okrepila, Šarec prehitel Pahorja Ocena dela vlade: Podpora Šarčevi vladi se je aprila lani nekoliko okrepila. Delo vlade je podpiralo 56 odstotkov vprašanih, slaba tretjina je bila proti, skoraj 15 odstotkov pa je bilo neopredeljenih.

Po padcu marca se je podpora Šarčevi vladi aprila lani znova okrepila. Tudi Listi Marjana Šarca je kazalo bolje. Komu pa je podpora padla, kdo je prehitel koga?

Podpora strankam: Tudi Šarčeva stranka je pridobila - če bi bile volitve takrat, bi jo obkrožilo dobrih 17 odstotkov vprašanih. Janševi SDS pa je podpora malce padla - prepričala je dobrih 14 odstotkov anketirancev. Na tretje mesto so se znova prebili Socialni demokrati, ki so ostajali pri nekaj več kot 6-odstotni podpori. Sledila je Levica, ki ji je podpora nekoliko upadla, prejeli bi 5,9 odstotkov glasov. Prav tako tudi Novi Sloveniji, ki je s tretjega mesta padla na peto s 5,5 odstotka. Na šestem mestu je bila Slovenska nacionalna stranka s skoraj 4-odstotno podporo. Ocena politikov: Na lestvici politikov je Šarec prehitel Pahorja. Evropska poslanka Socialnih demokratov Tanja Fajon je s tretjega mesta zrinila komisarko Violeto Bulc. Peti je bil osilec Desusove evropske liste Igor Šoltes. Marec 2019: Šarčeva LMŠ izgubila kar petino podpore Ocena dela vlade: Kot kaže, so odstopi in afere po začetni – tudi rekordni podpori – odnesle del priljubljenosti vladi Šarca. Da je njegova vlada izgubila del podpore, je potrjevala tudi marčevska raziskava Mediane. Delo vlade je sicer še vedno podpirala večina vprašanih (52,4 odstotka), dobra tretjina je bila proti (36,5 odstotka), 11 odstotkov je bilo neopredeljenih.

Afere in odstop že četrtega ministra v samo pol leta so ministrski ekipi pod vodstvom Šarca odnesli del začetne rekordne podpore. Marčevska raziskava agencije Mediana pa je pokazala, da je za petino padla tudi podpora Šarčevi stranki LMŠ.

Podpora strankam: Če bi bile volitve takrat, bi LMŠ obkrožilo 16,6 odstotka vprašanih, stranka SDS pa je prepričala 15,9 odstotka vprašanih. Skok na tretje mesto je s 6,6 odstotka uspel Novi Sloveniji. Četrta je bila nevladna koalicijska partnerica Levica (6,5 odstotka), peti pa Židanovi socialni demokrati (5,7 odstotka). Ocena politikov: Prvi dve mesti sta bili marca lani že nekaj mesecev rezervirani za predsednika države Boruta Pahorja in predsednika vlade Šarca. Na tretje mesto se je uvrstila evropska komisarka Violeta Bulc, četrta najbolje ocenjena je bila evropska poslanka Tanja Fajon iz vrst SD. Sledil je prvak NSi Matej Tonin.

Aprila lani je Šarec v priljubljenosti prehitelj Pahorja. FOTO: Bobo

Februar 2019: SDS po desetih mesecih izgubila primat, na vrhu jo je nasledila LMŠ Ocena dela vlade: Vlada je v primerjavi z januarjem 2019 izgubila skoraj sedem odstotnih točk podpore. Njeno delo je februarja 2019 podpirala dobra polovica vprašanih (56,1 odstotka), tretjina je bila proti (32,4 odstotka), dobra desetina pa je bila neopredeljena (11,5 odstotka).

Vladi Marjana Šarca je rekordna podpora februarja 2019 malce padla, stranki Marjana Šarca pa zrasla – prehitela je Janševo SDS, ki je prvič po aprilu 2018 izgubila primat med strankami. Februarska raziskava agencije Mediana pa je pokazala tudi zanimiv razplet na lestvici priljubljenosti posameznih politikov. Predsednik države Borut Pahor je držal le še minimalno prednost pred Šarcem.

Podpora strankam: Med strankami je prvič po slabem letu primat izgubila SDS, ki jo je dokončno prehitela LMŠ. Če bi bile volitve takrat, bi Šarčevo listo obkrožil vsak peti vprašani (20,6 odstotka), Janševo stranko pa 16,1 odstotka vprašanih. Tretja je bila Levica, (6,7 odstotka), ki je po aferi Prešiček prehitela SD (5,4 odstotka). Zgornji del lestvice je zaključevala Nova Slovenija (4,8 odstotka). Ocena politikov: Manj kot 100 dni do evropskih volitev pa je bilo zanimivo tudi na lestvici politikov. Najbolj priljubljen je ostajal predsednik države Borut Pahor, ki pa je imel le še minimalno prednost pred predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Tretja je bila nosilka evropske liste socialnih demokratov Tanja Fajon, četrta pa evropska komisarka Violeta Bulc. Peterico je zaključeval Igor Šoltes. Januar 2019: Rekordno zaupanje vladi, LMŠ dohitela SDS Ocena dela vlade: Delo vlade sta podpirali skoraj dve tretjini anketiranih (65,8 odstotka), kar je bila že drugi mesec zapored rekordna podpora kakšni vladi v zadnjih letih. Četrtina vprašanih je v začetku 2019 ocenjevala, da vlada dela slabo, 11 odstotkov je bilo neopredeljenih.

Vlada Marjana Šarca je v začetku leta 2019 beležila rekordno zaupanje, je kazala anketa Mediane, ki takrat sicer še ni zajela vpliva 'afere Prešiček'. LMŠ je medtem štiri mesece pred evropskimi volitvami tudi dohitela SDS Janeza Janše. Januarska anketa javnega mnenja pa je pokazala tudi padec stranke Mira Cerarja in vrnitev stranke Marjana Podobnika.

Podpora strankam: Med strankami je na prvem mestu ostajala Janševa SDS - s 16,6 odstotka podpore, a jo je skoraj ujela Šarčeva LMŠ, ki je zaostajaka za manj kot odstotno točko. Tretji je bila Židanova SD z 9,2 odstotka podpore. Četrti so bili zunajvladni Šarčevi zavezniki iz Levice, na peto mesto pa se je prebila neparlamentarna Slovenska ljudska stranka Marjana Podobnika, ki je beleži 4-odstotno podporo. Ocena politikov: Med politiki je bil najbolj priljubljen predsednik republike Pahor, ki pa mu je tesno 'za ovratnik dihal' premier Šarec. Sledili sta evropska poslanka Tanja Fajon in evropska komisarka Violeta Bulc. Predsednik SD Dejan Židan je bil peti. December 2018: Po 100 dneh na oblasti rekordna podpora Šarčevi vladi Ocena dela vlade: Delo Šarčeve ministrske ekipe, ki je bila decembra 2018 na oblasti komaj 100 dni, je takrat podpiral skoraj vsak drugi vprašani (49,5 odstotka), kar je bila najvišja podpora kakšni vladi v zadnjih letih. Dobra tretjina (35,9 odstotka) vprašanih je aktualni oblasti nasprotovala, 14,5 odstotka je bilo neopredeljenih.

Po prvih 100 dneh na oblasti, ki jih je med drugim zaznamoval dvig minimalne plače, po drugi strani pa besedni konflikt z nekaterimi najuspešnejšimi podjetniki pri nas, je bila podpora vladi prvaka LMŠ rekordno visoka. Njeno delo je podpiral skoraj vsak drugi vprašani. Na lestvici strank pa je Janševa SDS še naprej ostaja krepko v vodstvu, na podpori pa je pridobivala tudi Šarčeva LMŠ.

Podpora strankam: Če bi bile volitve konec 2018, bi za SDS glasovalo 17,5 odstotka anketirancev. Na drugem mestu je ob rekordni podpori vlade pridobivala tudi Šarčeva LMŠ, ki je prepričala vsakega desetega (10,7 odstotka). Tretji so bili Židanovi Socialni demokrati (9 odstotkov). Podpora je rastla tudi nevladnim Šarčevim zaveznikom iz Levice (8,9 odstotka). Peta je bila Toninova Nova Slovenija (5,2 odstotka). Ocena politikov: Ob zaključku prvega leta svojega drugega mandata je še naprej vodil predsednik države Borut Pahor. Drugi je bil, in to z vse manjšo razliko, premier Marjan Šarec. Sledili so evropska poslanka SD Tanja Fajon, evropska komisarka Violeta Bulc, peti je bil predsednik državnega zbora Dejan Židan.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

November 2018: Šarec in vlada z (dotlej) rekordno podporo Ocena dela vlade: Odkar inštitut Mediana za našo televizijo opravlja raziskave, vlada in parlament še nista imela takšne podpore. Na vprašanje, ali podpirate delo vlade Marjana Šarca, je novembra 2018 namreč kar 42,9 odstotka anketirancev odgovorilo z da. 39,8 odstotka anketirancev je odgovorilo, da dela vlade ne podpira, približno vsak šesti pa je bil neopredeljen.

Vlada Marjana Šarca je novembra 2018 uživala rekordno podporo javnosti. Skoraj 43 odstotkov anketirancev je namreč podpiralo njeno delo. Šarcu je podpora rasla tudi na lestvici priljubljenosti politikov, kjer je dihal za ovratnik predsedniku Pahorju. SDS je vztraja na prvem mestu med strankami, večina ljudi pa se je tudi strinjala, da je bil odstop ministra Marka Bandellija pravilen.

Podpora strankam: SDS je podpora v primerjavi z oktobrom sicer malo padla, a so bili na lestvici priljubljenosti še vedno prvi - podporo jim je izreklo 18,3 odstotka anketirancev. Na drugem mestu je bila SD z 8,9 odstotka, ki je na tretje mesto zrinila Listo Marjana Šarca (7 odstotkov). Levica (6,1 odstotka) in NSi (5,5 odstotka) sta ostajali na istem mestu. Ocena politikov: Prvo mesto na lestvici politikov je novembra 2018 ostajalo rezervirano za predsednika republike, za ovratnik pa mu je dihal Marjan Šarec, ki mu je podpora od oktobra še zrasla. Tretja je bila, enako kot oktobra, evropska komisarka Violeta Bulc. Na četrto mesto se je povzpel Anže Logar, sledila mu je Romana Tomc. Oktober 2018: Na vrhu še vedno SDS in Pahor, v zaledju zanimive rošade Ocena dela vlade: Marjan Šarec je imel oktobra, sicer brez večine v državnem zboru, še kar solidno podporo javnosti. Njegovo vlado je namreč podpirala več kot tretjina vprašanih (36,4 odstotka), 42,2 odstotka pa je bila z novo oblastjo nezadovoljna. Približno vsak peti je bil neopredeljen.

Komu je tri tedne pred lokalnimi volitvami uspel najvišji skok na lestvici priljubljenosti? Prva je bila še vedno SDS, zanimive rošade pa so se dogajale na lestvici priljubljenosti politikov.

Podpora strankam: Med strankami se je na prvem mestu še naprej krepila Janševa SDS (če bi bile volitve takrat, bi jo obkrožil skoraj vsak peti vprašani). S precej zaostanka je sledila Šarčeva LMŠ - prepričala je 8,5 odstotka volivcev. Tretji so bili Židanovi Socialni demokrati, z malce več kot sedmimi odstotki. Sledili sta Levica (6,2 odstotka) in Nova Slovenija (5,1 odstotka). Ocena politikov: Na lestvici politikov pa je bilo oktobra 2018 nekaj zanimivih rošad. Prvo mesto je ostajalo rezervirano za predsednika republike Pahorja. Na drugem mestu je premier Šarec prehitel evropsko komisarko Violeto Bulc. Tri tedne pred prvim krogom lokalnih volitev je priljubljenost skokovito poskočila ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je prehitel predsednika Državnega zbora Židana. September 2018: Podpora vladi zrasla, med strankami največ podpore SDS Ocena dela vlade: Delo vlade je septembra 2018 podpiralo 36,5 odstotka vprašanih, z njenim delom ni bilo zadovoljnih 45,4 odstotka, 18,1 odstotek pa se je izreklo za neopredeljene.

Kako je po desetih dneh, odkar je prisegla nova vlada, javnost ocenjevala politiko in politike? Podpora vladi Marjana Šarca je od prejšnjega merjenja, ko jo je vodil zdaj zunanji minister Miro Cerar, zrasla na 36,5 odstotka, slaba polovica vprašanih pa je bila z novo oblastjo nezadovoljnih. Dobrih 18 odstotkov je bilo neopredeljenih.