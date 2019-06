Predsednik Evropske komisije naj bi postal socialist Frans Timmermans

Sedanji predsednik komisije Jean-Claude Juncker , ki se je pred časom veselil, ker ni lahko najti njegovega naslednika, je danes poudaril, da je treba odločitev sprejeti nocoj in da mora predsednik komisije znati poslušati. O Timmermansu je dejal, da ga je imenoval za svojega prvega podpredsednika, tako da je nedvomno zelo sposoben in eden od tistih, ki bi danes morali biti v igri.

Nekateri viri sicer opozarjajo, da je na mizi več morebitnih rešitev, da je vsaka problematična za nekatere države in da ni nujno, da bo katera od njih danes dejansko uspešna. Relativna zmagovalka volitev EPP naj bi bila pripravljena na kompromis, ki ohrani koncept spitzenkandidatov in zagotovi močan Evropski parlament.

V Bruslju poteka izredni vrh EU, na katerem naj bi odločili o predsednikih Evropske komisije in Evropskega sveta ter o visokem zunanjepolitičnem položaju. Neuradno naj bi novi predsednik Evropske komisije postal socialist Frans Timmermans , položaj predsednika Evropskega parlamenta in visoki zunanjepolitični položaj naj bi pripadel desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), položaj predsednika Evropskega parlamenta pa liberalcem.

Kot kandidat za predsednika Evropske komisije se omenja Nizozemec Timmermans, vodilni kandidat socialistov. Šarec pravi, da je on zagotovo dober kandidat, a obenem dodaja: "Bomo videli, kako se bodo odvili pogovori in ali ima kdo že kakšne druge predloge."

"Pravijo, da so se nekaj dogovorili na Japonskem. Zdajle, ko se bomo usedli, bomo videli, kako je s tem, in potem dalje. Težko zdajle kaj veliko povem, lahko izrazim samo upanje, da bo danes ali tekom noči dogovor, da bi proces lahko tekel naprej in da ne bi bilo predolge blokade," je o predlogu, ki je v igri, povedal Šarec.

Ob prihodu na izredni vrh EU v Bruselj pa je neuradni scenarij komentiral tudi slovenski premier Marjan Šarec. "Zdaj smo videli nek predlog. Za moje pojme to ni slab predlog. Tudi če bi se tako zgodilo, je to kar dober predlog," je dejal premier. A na konkretnejša vprašanja je odgovoril le, da je težko ob prihodu na vrh opisovati podrobnosti.

To, da bi liberalci dobili položaj predsednika Evropskega sveta, se zdi slovenskemu premierju dobro. O imenih ni želel govoriti, češ da se morajo najprej usesti za mizo. Prav tako ni želel komentirati, kdo je njegova favoritinja ali favorit in ali danska liberalka Margrethe Vestager, ki jo je doslej podpiral za predsednico komisije, ostaja v igri.

"Zdajle moramo slišati predloge. Ničesar ne morem povedati, dokler nisem notri in dokler ne vidim, ali se je kaj novega v tem času zgodilo. Uro in pol je trajal let, v tem času se lahko že kaj spremeni," je dejal.

Šarec upa, da blokad ne bo, in ob tem spomni, da pri odločanju ni potreben čisti konsenz in da tudi pred petimi leti niso vsi podprli tedanjega kandidata Jean-Clauda Junckerja. Zdi se mu dobro, da bi do neke mere dosegli kompromis, a če to ni možno, potem je treba odločiti z večino.

O tem, ali je pametno osamiti višegrajsko četverico, ki nasprotuje Timmermansu, je dejal: "Treba je doseči kompromis. Če je neka večina za neko opcijo, se ne bo večina prilagajala nekaterim. Saj veste, včasih mora na izletu avtobus zapreti vrata in iti naprej, če nekoga čakaš. A ne bi želel prejudicirati. To so špekulacije. Upam, da bomo vseeno dosegli kompromis in enotno izbrali nekoga, ker je to boljša popotnica za naprej."

Na vprašanje, kako dolgo bodo sedeli za mizo, je odgovoril, da tudi tega ne ve in da če bi bilo po njegovem, ne bi dolgo sedeli.