Šarec: Tonin bo s stokrat pogretimi sestavinami težko skuhal okusno jed

Tonin je prepričan, da je informacija o njeni zaposlitvi na Sovi prišla iz same Sove, saj se je menda na včerajšnji seji izkazalo, da poslanci niso bili obveščeni o dogajanju, preden se je informacija pojavila v javnosti. Kozmelj ob tem še naprej vztraja, da komisiji ne bodo izročili dokumentov o zaposlovanju, saj bodo za to pristojni inšpekcijski službi.

Po včerajšnji seji komisije za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami (Knovs), ki raziskuje zaposlovanje znanke premiera Marjana Šarca na Sovi, je predsednik komisije Matej Tonin naznanil, da dlje ko bo nadzor nad Sovo onemogočen, v večjih težavah bo predsednik vlade . S tem je Tonin odgovoril na potezo direktorja Sove Rajka Kozmelja , ki je proti znanim in neznanim storilcem vložil kazensko ovadbo zaradi odtekanja informacij o zaposlovanju Šarčeve znanke.

V nadaljevanju je premier osvetlil skupno zgodovino, ki jo imata s Toninom še iz časa, ko je bil Šarec kamniški župan. "Pred volitvami 2014 sva se dobila pri meni v pisarni, kjer sva se pogovarjala o nadaljnjem sodelovanju. Vprašal sem ga, če me bo podprl v primeru drugega kroga. Napovedal mi je, da bo NSi dobila 7 svetnikov, LMŠ pa 4, potem bomo pa v drugem krogu videli, kako bo s podporo. Zgodilo se je, da je LMŠ dobila 14 svetnikov, NSi pa 4, sam pa sem zmagal s 64 odstotki v prvem krogu. A sem mu vseeno takoj ponudil koalicijo, čeprav sem imel na voljo tudi druge opcije, saj nam je manjkal samo en glas do večine. Želel sem pač, da poslanec in župan sodelujeta, ne da sta na različnih bregovih, kot je bila to praksa v preteklosti," je zapisal Šarec in dodal, da je ves čas njunega sodelovanja s strani Tonina čutil pokroviteljski odnos, še posebej od trenutka, ko je vstopil na polje državne politike. "Potem se je dogajalo, kar se je, in stranka NSi je spet pristala v opoziciji, gospod Tonin pa je bil predsednik državnega zbora samo dva meseca. Skratka, vedno sem, kljub temu, da so me vsi tlačili dol, nekako uspel," je dodal.

Kot je v nadaljevanju izpostavil Šarec, je Tonin zdaj kot predsednik Knovsa znova začutil priložnost, da se v boju z njim politično profilira. "Tudi prav, vendar bo s slabimi in stokrat pogretimi in odmrznjenimi sestavinami težko skuhal okusnojed," je pikro dodal Šarec.

'Namigi, da je inšpektorat vladni organ, so iz trte izviti'

In nadaljeval:"Knovs je parlamentarna komisija, ki je namenjena nadzoru obveščevalnih služb. Do tukaj vse lepo in prav. Ko postane spolitiziran organ v službi nekaterih obrazov opozicije, nastanejo težave." Po njegovem bo zdaj inšpektorat za javni sektor opravil nadzor ter ugotavljal pravilnost in zakonitost postopkov. Z ugotovitvami pa bo seznanjen tudi Knovs. "Namigi, da je inšpektorat vladni organ in zato pristranski, so pa iz trte izviti. Koliko bolj je potem pristranski Knovs, ki ga vodita gospod Tonin in gospod Mahnič, predstavnika opozicije, eden celo predsednik parlamentarne stranke. Da ne govorim, da je član komisije tudi gospod Janša, večni predsednik SDS," je bil oster premier Šarec.

Kot je še poudaril, želi stranka NSi priti v politično sredino, vendar je to po njegovem "z ministiranjem gospodu Janši težko dosegljivo". Ob koncu zapisa je še, kot se je izrazil, parafraziral gospoda Erjavca. "Kaj imam skupnega s pokojnim predsednikom vlade, gospodom Drnovškom? Gospoda Janšo in Podobnika. Žal je gospod Tonin izbral njiju in ne mene. Tudi jaz sem ljubitelj starodobnikov, a zgolj na področju avtomobilizma in kmetijske tehnike."

Očitke o tem, da naj bi bil nadzor nad Sovo onemogočem, pa je Šarec po zapisu na Facebooku odločno zavrnil tudi v izjavi novinarjem ob robu konference o trgovini na Brdu pri Kranju, poroča STA.

Ko bo inšpektorat za javni sektor opravil svoje delo glede kadrovskih potez"bomo vsi seznanjeni s tem nadzorom", je dejal.