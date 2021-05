Tonin: Koalicija gre naprej, ne pa v predčasne volive. Šarec: Takšna vlada ne more biti operativna

Kaj so se v teh vročih političnih časih na rednem ponedeljkovem vrhu koalicije dogovorili predsednik vlade Janez Janša, predsednik SMC Zdravko Počivalšek in NSi Matej Tonin. Je pred nami teden, ko bomo izvedeli, ali bo predsednik vlade Janez Janša v parlamentu vezal zaupnico pri naslednjem glasovanju, morda tudi o razrešitvi Igorja Zorčiča, ki ga vladajoča koalicija tudi v drugem poskusu ni uspela razrešiti - zbrala je 45 glasov. Koliko smo v resnici blizu predčasnim volitvam, ki so jih ob podpori opozicijskih strank zahtevali protestniki na petkovem zborovanju proti vladi, je ali ni Slovenija v politični krizi, predsednik države Pahor pravi, da ni vprašanje ali smo v politični krizi, ali ne. Ampak ali vlada ravna prav, ali ne.

Kakšni bodo nadaljnji koraki opozicije, bo še stopnjevala zahteve po predčasnih volitvah tudi pred predsedovanjem Evropski uniji? O vsem tem sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila Matej Toni in predsednik po številu poslancev najmočneje opozicijske stranke LMŠ Marjan Šarec. Na vprašanje, kaj so se na sestanku s predsednikom vlade Janšo in Počivalškom dogovorili ter kakšne bodo nadaljnje poteze koalicije je Tonin odgovoril, da so razmere v parlametnu zahtevne, "kar terja od koalicije veliko pozornosti in pa tudi veliko dela in usklajevanja". Poudaril je, da so volitve praktično tukaj, saj so redne volitve na sporedu čez eno leto, zato se je o predčasnih volitvah nesmiselno pogovarjati, saj da "moramo ravnati državotvnorno". "In Slovenijo že čez nekaj tednov čaka predsedovanje in želimo, da Slovenija to predsedovanje oddela dobro. Po tem predsedovanju pa bodo volitve, kjer se bomo lahko pomerili in ponovno preverili zaupanje ljudi," je poudaril. Ste govorili o tem da bi morda predsednik vlade Janša vezal zaupnico na glasovanje o razrešitiv predsednika državnega zbora Zorčiča? Tonin je odgovoril, da so "opcije različne". Ključna stvar za vlado je ponovno imenovanje ministra za pravosodje, je dodal. Na vprašanje, ali je vrnitev Počivalška pri zagotavljanju 46. glasu za razrešitev Zorčiča še na mizi, pa je odgovoril, da je vse odvisno od državotvornosti poslancev. "Če se bo izkazalo, da lahko zagotovimo ustrezno večino poslancev brez vrnitve Zdravka Počivalška, potem njegova vrnitev ni potrebna."

Glede predčasnih volitveh, ki pri koaliciji niso na mizi, saj je Tonin dejal, da vlada gre naprej, je Šarec dejal, da "temu se reče vladanje za vsako ceno". Spomnil je na odstop ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič, "ki je odstopila zato ker je predsednik vlade oziroma vlada protizakonito razveljavila razpis za evropska tožilca, kar je bil tudi predmet naše ustavne obtožbe". K temu je dodal, da je šlo za protiustavno ravnanje vlade in ko minister odstopi "je to znak, da ni vse v redu". Glede predčasnih volitev je dejal, da bi rad vse spomnil, da so poslanci izvoljeni od ljudstva, "in ne vem zakaj se tako bojijo teh volitev". "Govorijo o predsedovanju, predsedovanje je praktično zavoženo in predsedovanje ni nobena ovira, da bi se še vmes izvedle volitve. Zato je to zgolj bojazen in se gre za vladanje za vsako ceno, ker ne vedo, ali bodo v naslednjem mandatu lahko še sestavljali vlado. Verjetno ne." Na očitke glede vladanja za vsako ceno in predčasnih volitev je Tonin odgovoril oziroma znova poudaril, da gre za državotvorno in odgovorno ravnanje. "Gre za vprašanje ali naredimo volilno kampanjo sedaj jeseni sredi predsedovanja, ali naredimo volilno kampanjo pomladi prihodnje leto, ko bomo uspešno zaključili predsedovanje. Slovenija je na predsedovanje dobro pripravljena, čakajo naš številni izzivi, med drugim tudi razprava o prihodnosti Evropske Unije,"je bil jasen Tonin.

Nihče se ne boji predčasnih volitev, je še dodal, "ampak konec koncev imajo politiki odgovornost do države". "Ljudi ne zanima, kdo bo na oblasti, kdo bo koga, ampak zanima jih samo, kako bodo jutri živeli. Ali bodo imeli dostojno plačo, ali bodo imeli dostojno pokojnino in ali bodo lahko svoje sanje in svoje ideje v praksii tudi uresničili." Ob tem je spomnil še na najnovejše kazalnike gospodarske rasti, ki so, kot pravi vzpodbudni, "gospodarstvo lepo okreva". "Podatki gospodarske rasti kažejo, da je slovenija ena izmed najboljših. Število brezposelnih prav tako pada, na drugi strani se pri nas umirja tudi epidemija."Vračamo se v življenje, ki ga poznamo, je še dodal in pred predsedovanjem in ob 30-letnici države si želi več enotnosti, sodelovanja in povezovanja, "da bomo skupaj kot država močnejši". Glede gospodarske rasti mu je Šarec dejal, da bi morala biti ta precej visoka, da bo lahko zapolnila zadolženost, "kajti zadolženost je rekordno visoka". Tonin je na to odgovoril, da so s protikoronskimi ukrepi ljudem želeli pomagati in zdaj ko bo konec epidemije, bodo ti ljudje pričeli zapravljati in se bo ta denar vračal v državno blagajno. Tak pristop, je prepričan Tonin, bo dal rezultate.

Opozoril je še na vladino izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije (STA) in spomnil na že dvakratni spodleteli poskus zamenjave predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. "Takšna vlada ne more biti operativna,"je še dodal Šarec. Na slednje vprašanje, ali bodo šli po 46. glas za razrešitev Zorčiča je Tonin odgovoril, da je tukaj "vse odvisno od državotvornosti gospoda Zorčiča". "Če bo Zorčič začel delovati v korist državljank in državljanov in pospeševal določene zakonske postopke ne pa jih zaviral, potem jaz ne vidim razloga za njegovo razrešitev. Če bo pa še napej zagovarjal in delal za ainterese opozicije potem pa to lahko bistveno onemogoča, da bi vlada sprejela ključne zakone. Odločitev je na eni strani njegova," je sklenil Tonin.