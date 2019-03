Šarec bo imenoval državnega sekretarja za malo gospodarstvo

Dodal je, da gredo z imenovanjem državnega sekretarja za malo gospodarstvo na roko Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer so po njegovih besedah čutili, da so premalo slišani in da jih vlada ne upošteva dovolj. "Tukaj smo jim šli na roko z imenovanjem, bili smo proaktivni," je še dodal Šarec, ki obljublja, da bodo o kandidatu kaj več povedali v prihodnjih dneh.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil Šarec, je državni sekretar za malo gospodarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bil predviden v spremembah zakona o vladi. "Ker tega zakona ni in kaže, da ga tudi ne bo, bom imenoval državnega sekretarja za malo gospodarstvo v kabinetu predsednika vlade, kot kvoto, z možnostjo dela na gospodarskem ministrstvu," je napovedal.

V OZS so v ponedeljek izrazili razočaranje nad februarsko odločitvijo odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, da ne podpre predloga za zaposlitev državnega sekretarja za malo gospodarstvo, saj da na odboru niso odločali le o njem, temveč še o petih drugih državnih sekretarjih. Koalicijske stranke so pozvali, naj v DZ vložijo nov predlog.

Še isti dan se je na poziv zbornice odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek in zatrdil, da ostaja naklonjen imenovanju državnega sekretarja za malo gospodarstvo.

