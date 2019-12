Šarec: Ustanovitev novega letalskega prevoznika malo verjetna

"Vse nacionalne prevozniške družbe imajo izgubo. Ko bodo znane končne številke, bomo morali pogledati in videti, ali smo pripravljeni iti v to ali ne,"je pripomnil takrat. Dodal je, da je letalski posel precej tvegan, tudi precej reguliran, tako da "zadeve niso čisto enostavne".

Premier Marjan Šarec je na ustno poslansko vprašanje Janija Möderndorferja iz SMC glede zakona o nalezljivih boleznih dejal, da bo do aprila pripravljena novela zakona o nalezljivih boleznih, ki bo zaradi zlorab prinesla spremembe pri dolgotrajnih upravnih in administrativnih postopkih, povezanih z opustitvijo cepljenja iz medicinskih razlogov.

Šarec zavrnil očitke o pomanjkanju zaposlenih v zdravstvu

Premier Marjan Šarec je na poslansko vprašanje Ive Dimiciz NSi glede težav v zdravstveni oskrbi zavrnil očitke o pomanjkanju zaposlenih v zdravstvu. Število zdravnikov se je v zadnjih treh letih zvišalo za desetino, podobno pa tudi število delavcev v zdravstveni negi. Zviševale pa so se tudi plače, je spomnil.

Ob poslankinem navajanju, da zmanjkuje zdravil za bolnike z rakom, je dejal, da je šlo za en primer, vendar pa je Onkološki inštitut Ljubljana z interventnim uvozom iz tujine zdravilo že prejel. Glede njenih navedb, da bolniki kemoterapijo prejemajo na hodniku, pa je dejal, da je pomanjkanje prostorov res težava, poslopje gastroenterološke klinike je staro, a poteka investicija na drugi lokaciji za razbremenitev teh prostorov. Zakon o dolgotrajni oskrbi pa bo vlada potrjevala v prvi polovici leta, je napovedal.

Šarec: Brez drugega bloka Neka ne bomo dosegli ogljične nevtralnosti

Če ne bomo šli v gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne in zaprli termoelektrarn, ne bomo dosegli ogljično nevtralne družbe do leta 2050, je danes v DZ dejal premier. Ob tem pa bo moral vsak pri sebi poskrbeti za zmanjšanje rabe energije, je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ.

Poslanka Levice Nataša Sukič je ob začetku decembrske seje DZ Šarcu postavila vprašanje o ukrepih Slovenije v boju proti podnebnim spremembam. Med drugim mu je očitala, da se vlada "igračka s prihodnostjo nas vseh", ščiti kapital in na vprašanja o podnebni krizi odgovarja s floskulami.

Šarec je odgovoril, da se vlada "močno zaveda in aktivno naslavlja" vprašanje podnebnih sprememb, ki pa je "izziv za vse nas". Še večji problem kot v Sloveniji vidi na mednarodni ravni, kar se je pokazalo na podnebni konferenci v Madridu in razpravi na vrhu EU prejšnji teden.

"Ko sem pred časom sprožil razpravo o jedrski energiji, sem bil s strani nekaterih močno napaden. A vendar je dejstvo - to vam povem brez NEPN, energetskih konceptov in ne vem česa - da če ne bomo šli v gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne in zaprli Teš 6 oz. termoelektrarn, ne bomo dosegli okoljskih ciljev, to pa je ogljično nevtralna družba do leta 2050,"je dejal Šarec. "Tu so zadeve zelo zapletene ali zelo preproste, kakor želite."

Sukičevi je očital še, da Levica ni želela stopiti v vlado in aktivno prispevati k iskanju rešitev. "Iz klopi zelo lagodno opozarjate na stvari, v vlado pa niste želel,"ji je očital.