Šarec v Bruselj, Golob, ki prevzema Mors, pa še ni našel naslednika

Da bodo razmišljali "tudi v smeri iskanja kandidatov znotraj obstoječe ekipe", ker verjame, da obstoječa ekipa dela dobro, je že 9. junija povedal slovenski premier Robert Golob. Koalicijske partnerje pa medtem skrbi usoda verjetno največje politične dediščine naveze Šarec-Črnčec, napoved novega oklepniškega posla s finsko Patrio. "Kot politika se bomo enkrat morali dokončno odločiti, do kam pelje to oboroževanje? Vemo, da tudi nekatere druge prioritete so veliko bolj pomembne. Na primer zdravstvo in šolstvo. Ampak imamo neke zaveze in teh se je treba držati. Vojne imajo novo obliko in tukaj bi morda morali dati več poudarka na kibernetski varnoti," je povedal Luka Goršek, podpredsednik SD.

Golobova vlada je na začetku mandata prekinila posel Janševe vlade,ki je želela kupiti 45 Boxerjev, za 412 milijonov evrov. Zdaj je za nakup v igri 106 Patrij in 283 milijonov evrov več."Od Patrire do Patrie ali pa partije, kakor želite. O tem so bile že tudi knjige. Je pa zanimivo, kakšni akterji se tudi pojavljajo ponovno v tej zgodbi," pa je poudaril poslanec NSi, Jernej Vrtovec.

"Populizem na teh temah ima svojo veno. Če bi se takrat vztrajali, oziroma se nekako držali tistega posla, bi danes verjetno privarčevali nekaj. Patria ima nek negativen sloves. In zato je tukaj toliko večja skrbnost na tem, da bo pač projekt oziroma da bo nadzor toliko omogočen kot nazadnje, ko vsi vemo, kaj se je zgodilo," je še dodal Goršek.

V Sloveniji je po zaporu in izpustitvi Janeza Janše primer zastaral. V Avstriji pa so zaradi korupcije obsodili Hansa Wolfganga Riedla.