Šarec z Macronom v dobrem vzdušju in dialogu, predstavil tudi slovenska stališča o vprašanju meje s Hrvaško

Na oktobrskem vrhu voditeljev Evropske unije sta se sestala tudi slovenski premier Marjan Šarec in francoski predsednik Emmanuel Macron. Razpravljala sta o boju proti populizmu, migracijah in varnostnih vprašanjih. Šarec pa je predstavil tudi slovenska stališča o vprašanju meje med Slovenijo in Hrvaško.

Premier Marjan Šarecse je v Bruslju sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Njuno prvo dvostransko srečanje naj bi potekalo v "zelo dobrem vzdušju". Govorila sta predvsem o migracijah in varnostnih vprašanjih, tudi v povezavi z Zahodnim Balkanom, krepitvi mejne straže in schengnu, čas pa sta namenila tudi evropskemu projektu in boju proti populizmu. Šarec pa naj bi izpostavil tudi slovensko stališče o vprašanju meje s Hrvaško. "Izmenjala sta stališča o prihodnosti Evrope. Potrdila sta odlične dvostranske odnose in izrazila interes za nadaljnjo krepitev slovensko-francoskega sodelovanja," so po Twitterju sporočili na slovenskem stalnem predstavništvu pri EU. Pred dvema dnevi se je francoski predsednik sestal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, kjer je Macron podprl hrvaška prizadevanja za vstop v schengensko območje. "Zelo sem zadovoljen z današnjim pogovorom s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, s katerim imava podobne poglede na številna evropska vprašanja in sorodna stališča glede razmer v jugovzhodni Evropi," je zapisal Plenković na družbene omrežju Twitter. LMŠ se bo pridružila Aldi Na novembrskem kongresu v Madridu naj bi se Šarčeva SMC pridružila Evropski liberalni družini, znani po okrajšavi Alde, tej naj bi se na nek način pridružil tudi Macron. Voditelja sta tako po neuradnih informacijah govorila tudi o vzpostavljanju proevropske platforme liberalcev, ki naj bi združevala Alde, Macronovo stranko in druge zainteresirane somišljenike iz obstoječih političnih skupin. Šarec je že v sredo med pričakovanimi temami pogovora z Macronom izpostavil zlasti evropske volitve in vprašanje, kaj bo storil Macron. Premier meni, da bi bilo najbolje, da bi se pridružil evropskim liberalcem in jih okrepil.