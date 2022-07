Šarec zagotavlja, da Slovenska vojska ne bo ostala brez opreme

"Slovensko vojsko bomo v prihodnje opremljali v skladu s pričakovanji in zahtevami. Zagotovo nihče ne misli pošiljati vojakov brez opreme bodisi v tujino bodisi na domača tla," je dejal slovenski obrambni minister. "Seveda pa ni pomembna samo višina sredstev, ampak predvsem smotrnost in porabljanje denarja za prave stvari – to bo naša ključna naloga," je dodal.

Z vprašanjem obrambnih izdatkov pa je povezan tudi nakup 45 osemkolesnikov boxerjev v okviru vzpostavitve srednje bojne bataljonske skupine kot prispevek Slovenije kolektivni obrambi zavezništva. O poslu se je z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) dogovoril prejšnji minister za obrambo Matej Tonin, Šarec pa je po prevzemu položaja odredil notranjo revizijo nakupa. "In prav te oklepnike, ki se jim aktualna vlada pravzaprav želi odreči, smo lahko v sklopu nemškega kontingenta videli tukaj," je s terena poročala novinarka 24UR Metka Majer.

"Kar se boxerjev tiče, lahko ponovno povem, da je revizija v teku in so vse ostalo špekulacije," je na Slovaškem ponovil Šarec, ki pa je poudaril, da bodo SV v prihodnje opremljali "v skladu s pričakovanji in zahtevami" in da zagotovo ne bo ostala brez opreme.

"Zaveze bo slej ko prej treba izpolniti, tudi z nakupom osemkolesnikov," dodaja Majerjeva. Slovenska politika sicer rada poudarja, da so največji prispevek Slovenije h kolektivni varnosti vojaki na misijah v tujini, ni pa Slovenija med tistimi državami, ki bi lahko zavezništvu veliko prispevala z vojaško opremo in oborožitvijo.