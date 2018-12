Šarec zaradi drame na Otoku zaskrbljen in naveličan

Žogica je na Otoku, je poudaril premier Marjan Šarec ob prihodu na vrh EU, kjer se bodo danes poskušali dogovoriti o zagotovilih, ki bi omogočila potrditev sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu. Odlaganje glasovanja navdaja z zaskrbljenostjo, je dejal in ocenil, da "nas ta politika ne more veseliti".

Na vprašanje, kaj bo sedemindvajseterica ponudila britanski premierki Theresi May, Šarec odgovarja, da ga predvsem zanima, kaj bo premierka povedala o stanju na Otoku.

"Kar se EU tiče, so pogajanja končana. Mi ne moremo več iskati nekih novih rešitev, naredili smo, kar smo lahko, zdaj je žogica na na Otoku," je poudaril premier.

Konkretnejši ni želel biti, češ da ne ve, kaj bo Mayeva povedala in kakšna so njena pričakovanja, tako da lahko za zdaj le ugiba.

Šarec je zaradi drame na Otoku tako zaskrbljen kot naveličan. "Zagotovo to traja že precej dolgo. Bi bil že čas, da se pride do rešitve in to ponovno odlaganje glasovanja nas navdaja z zaskrbljenostjo, ker to je politika, ki nas ne more veseliti," je komentiral.

Merklova: Še naprej bomo branili svoja načela