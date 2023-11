Šarec zaradi odvzema goveda v interni nadzor, pozivi k razveljavitvi zakona

Kakšna je realna slika na kmetiji Možgan, bo po uradno zaključenem odvzemu živali – to bo predvidoma v sredo – pokazala revizija postopka. So bile nepravilnosti na kmetiji že prej? Ali so šli aktivisti za pravice živali s pomočjo države prek pooblastil?

"Menimo, da je ta odvzem živali nezakonit, nestrokoven in ustavno sporen. Ta zakon, ki je sedaj stopil v veljavo, je neživljenjski in je enostvavno naravnan proti kmetijstvu in slovenskemu podeželju," je povedal predsednik sindikata kmetov Anton Medved.

Prepričani so tudi, da je bilo za živali dobro poskrbljeno in da so blatne ter mokre razmere zgolj posledica življenja črede na prostem. "Živina je po fotografijah v zelo dobri kondiciji. Nalagali so jo brez težav. Če živina ne bi bila vajena ljudi, bi bila zbegana, podivjana. Samo nekaj je bilo takšnih, ki so jih mogli za roge privezati in nakladati."

Gre za primer, ki bo postavil standarde po novi ureditvi. Zato minister, nekoč tudi sam živinorejec, o politiki v dobrobit živali pravi: "Ni dobro, da že na začetku izvajanja zakona pridemo v situacijo, ko se porajajo dvomi. In zato je treba zadeve razčistiti. Jaz se ne postavljam na nobeno stran."

Bolj ali manj ves desni politični pol se je sicer postavil v bran kmetu Rudiju Možganu. Medtem ko je inšpekcija ugotovila hujše kršitve Zakona o zaščiti živali. Da so bile živali ograjene na majhnem blatnem izpustu, brez dostopa do vode in hrane ter suhega ležišča. Ob tem pa še veterinarsko neoskrbovane, so pojasnili v pristojnem uradu za varno hrano.